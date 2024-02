Xiaomi Watch 2 è stato presentato ufficialmente al Mobile World Congress 2024, anche se qualche giorno fa era stato anticipato da alcuni rivenditori. Il nuovo smartwatch della casa cinese, che arriva in Europa a distanza di qualche mese da Xiaomi Watch 2 Pro, è già disponibile all’acquisto presso alcuni negozi, persino in Italia. Andiamo dunque a scoprire tutto sul dispositivo Wear OS.

Xiaomi Watch 2 ufficiale con Wear OS e disponibile all’acquisto

La presentazione ufficiale è avvenuta oggi, 25 febbraio 2024, durante il Mobile World Congress, anche se erano stati anticipati i tempi e Xiaomi Watch 2 risultava praticamente ufficiale da qualche giorno. Lo smartwatch è già disponibile da qualche giorno all’acquisto presso alcuni rivenditori europei, come Amazon, ma anche presso gli shop online di alcune catene in Italia, come MediaWorld e Unieuro.

Xiaomi Watch 2 Pro ha debuttato lo scorso autunno e finalmente è arrivato il momento di conoscere il fratello minore, Xiaomi Watch 2. Il nuovo smartwatch mette a disposizione caratteristiche tecniche molto simili al modello Pro, tra le quali spiccano lo schermo AMOLED da 1,43 pollici a risoluzione 466 x 466 e il SoC Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1. La cassa è da 46 mm e, a differenza del fratello maggiore, è in alluminio.

Non mancano connettività Bluetooth, NFC per i pagamenti in mobilità, GPS per il tracciamento dell’attività fisica (sono supportate più di 150 attività), così come le varie funzionalità di monitoraggio. Abbiamo poi sensore per il battito cardiaco, sensore per il rilevamento del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e naturalmente la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, utile per il nuoto e per una maggiore tranquillità nell’uso di tutti i giorni. La connessione con lo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.2, ma è disponibile anche la connettività Wi-Fi.

La batteria promette un’autonomia fino a 65 ore, un risultato di tutto rispetto considerando le funzionalità a disposizione con il sistema operativo Wear OS. Tra le app preinstallate ci sono Google Wallet, Google Play Store e Google Maps.

Xiaomi Watch 2 è disponibile all’acquisto presso vari rivenditori nelle colorazioni Black e Silver. Il prezzo di vendita consigliato è di 199,99 euro per entrambe le varianti con cinturino in silicone, ma potete già trovarlo presso alcuni negozi in sconto a 179,99 euro (sito ufficiale compreso). Vi lasciamo qualche link per l’acquisto:

