Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti.

In questo continuo sforzo rientra anche il lavoro volto ad adeguare il funzionamento del servizio di messaggistica alle varie normative locali e, per quanto riguarda i Paesi membri dell’Unione Europea, è in programma un’importante novità.

WhatsApp si prepara ad apportare una modifica

Nei prossimi mesi WhatsApp ha in programma di implementare alcuni aggiornamenti ai Termini di servizio e alle Politiche sulla privacy in Europa e ciò per adeguarsi a due nuovi regolamenti UE, ossia il Digital Services Act e il Digital Markets Act.

Per gli utenti in sostanza non cambia nulla ma il servizio di messaggistica ha l’obbligo di conformarsi alle nuove normative comunitarie per poter continuare ad operare nel Vecchio Continente, aggiungendo alcune informazioni su ciò che è o non è consentito fare.

E così, tutti gli utenti in Europa che installano le versioni recenti di WhatsApp per iOS e Android riceveranno tempestivamente una notifica direttamente all’interno dell’applicazione:

Gli utenti saranno avvisati delle novità attraverso un apposito banner in alto, con un link da cliccare se desiderano ricevere più informazioni in merito alle modifiche apportate.

Tra le novità vi saranno modifiche ai meccanismi per il trasferimento dei dati e per l’età minima per utilizzare WhatsApp in Europa, che passerà da 16 a 13 anni mentre le comunicazioni continueranno ad essere protette dalla crittografia end-to-end.

Gli utenti europei dovranno accettare i nuovi termini entro l’11 aprile 2024 per poter continuare ad usare il popolare servizio di messaggistica.

Se desiderate provare in anteprima le varie novità studiate dagli sviluppatori di WhatsApp, potete farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp.

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp