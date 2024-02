Da ieri 23 Febbraio 2024, l’operatore virtuale Kena Mobile mette a disposizione dei suoi clienti il nuovo servizio Restart che consente di anticipare il rinnovo della propria offerta quando giga, minuti o SMS stanno per esaurirsi.

L’operatore virtuale attivo su rete TIM ha da poco aggiunto una pagina dedicata al nuovo servizio nel suo sito ufficiale alla voce “Servizi”. Ecco come funziona.

Kena Mobile lancia il servizio “Restart”

Quando il cliente Kena Mobile sta per terminare i Giga, gli SMS o i minuti della sua offerta, nella sua area personale sul sito dell’operatore si abilita il pulsante “RESTART”, tramite il quale è possibile riavviare l’offerta per riottenere tutto il bundle.

Se ad esempio il rinnovo mensile della propria offerta è previsto per il 15 di ogni mese, anticipando il rinnovo al giorno 10 tutti i successivi rinnovi e relativi addebiti verranno effettuati il giorno 10 di ogni mese.

Tuttavia esistono delle limitazioni per la funzionalità Restart. Ecco i casi comuni in cui il servizio non può essere utilizzato:

Non si è raggiunto l’80% di utilizzo di almeno uno dei contenuti inclusi nella propria offerta (Giga, SMS o minuti);

Non si possiede credito residuo sufficiente;

Non sono passati almeno 14 giorni dall’ultima richiesta del Restart;

Mancano 48 ore o meno alla data di addebito previsto dall’offerta;

È già stato utilizzato il servizio Restart per 2 volte consecutive;

È in corso una richiesta di cambio offerta.

Sembra che al momento questo servizio sia disponibile esclusivamente tramite l’Area Clienti MyKena raggiungibile dal sito Web dell’operatore, ma nelle prossime settimane dovrebbe diventare accessibile anche attraverso l’app Kena Mobile grazie a un nuovo aggiornamento.

Potrebbe interessarti: Migliori offerte telefoniche di ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Spusu, Lycamobile e Tiscali