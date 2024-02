Da oggi, dopo un periodo di prova per i soli beta tester, su WhatsApp potremo utilizzare quattro nuove funzioni di formattazione per i nostri messaggi: elenco puntato, elenco numerato, citazioni a blocco e codici in linea. Andiamoli a vedere.

Le nuove funzioni di formattazione di WhatsApp

Ognuna di queste funzioni è attivabile attraverso una combinazione di tasti:

Elenco puntato

Per creare un elenco puntato basta inserire un trattino “-“ seguito da uno spazio prima del nostro messaggio. Premendo il tasto “a capo” la lista continuerà autonomamente.

Questo è un esempio di elenco puntato

Elenco numerato

Ancora più semplice è creare un elenco numerato. In questo caso bisogna semplicemente scrivere un numero seguito da un punto ed uno spazio, ad esempio “1. “ per dare inizio ad un elenco che si aggiornerà ogni volta che andremo a capo con il numero successivo.

Questo è un esempio di elenco numerato

Citazione a blocco

Questa è una funzione utile per mettere in risalto una parte del testo che vogliamo inviare. Utilizzando il simbolo “maggiore di” (questo: >) seguito da uno spazio il nostro messaggio sarà messo in risalto tramite l’utilizzo del pipe (questo simbolo: | ) e una diversa colorazione.

questo è un esempio di citazione a blocco

Inline code

questa è una funzione spesso utilizzata da chi si occupa di informatica e programmazione ma che può essere utilizzato anch’esso per mettere in risalto una parte del nostro messaggio. Per utilizzarla bisogna racchiudere il nostro testo tra due accenti gravi `così` (ricordiamo che per le tastiere italiane su pc con tastierino numerico la combinazione per ottenere un accento grave è Alt+96)

questo è un esempio di inline code

Un ripasso delle vecchie funzioni di formattazione

Le nuove funzioni di formattazione di WhatsApp si aggiungono alle quattro già presenti. Facciamo un brevissimo ripasso per chi non le avesse mai provate.

Grassetto

Per scrivere una parola o una frase in grassetto basta inserire un asterisco prima e dopo la stessa *così*

questo è un testo in grassetto

Corsivo

Per il corsivo la parola o la frase dev’essere preceduta e seguita da un trattino basso _in questa maniera_

questo è un testo in corsivo

Testo barrato

Per il testo barrato il testo dev’essere circondato da due tilde ~così~ (nelle tastiere con layout italiano e tastierino numerico la combinazione è Alt+126)

questo è un testo barrato

Testo monospace

Per dare un tocco retrò al nostro testo dovremo circondarlo da ben tre accenti gravi per lato “`in questo modo“`

questo è un testo in monospace

Dispositivi compatibili

Le nuove funzioni di formattazione di WhatsApp, così come quelle precedenti, sono già disponibili su Android, iOS, WhatsApp Web e Mac e sono supportati anche all’interno di gruppi e canali.