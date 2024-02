Torniamo a parlare del Google Play Store perché c’è un’interessante anticipazione che potrebbe far piacere soprattutto agli amanti del gaming mobile. A quanto pare la casa di Mountain View sta lavorando all’integrazione del tempo di gioco direttamente nelle pagine dei giochi: scopriamo come.

Tempo di gioco direttamente sul Google Play Store

A causa di cambiamenti lato server e sperimentazioni, il Google Play Store potrebbe tuttora presentare un look diverso in base al dispositivo. Chi può contare sulla “versione” più recente potrebbe vedere spuntare una nuova interessante novità per i giochi, ma solo attraverso l’attivazione di uno specifico flag: come potete vedere nell’immagine qui sotto, pubblicata dal solito canale Telegram GApps Flags & Leaks, lo shop virtuale di Big G potrebbe in futuro mostrare il tempo di gioco dei singoli titoli direttamente nelle relative pagine.

Questo dato trova posto nella parte superiore, accanto all’icona del gioco e ad altre indicazioni. Per vederlo è necessario disporre dei permessi di root e abilitare il flag “GameHub__enable_total_played_time“. A quanto pare per ora Google sta testando la funzione, e non sappiamo se la novità vedrà effettivamente la luce nelle prossime versioni del Play Store.

Si tratta solo dell’ultima novità relativa al Google Play Store che abbiamo visto in questi giorni: l’app sta infatti iniziando a dare maggiore spazio all’intelligenza artificiale con le FAQ e gli highlights, utili per offrire le informazioni principali agli utenti in modo rapido. In attesa di scoprire ulteriori cambiamenti all’interno dell’applicazione, potete verificare di disporre della release più recente recandovi nelle impostazioni dell’app stessa e selezionando “Informazioni > Aggiorna Play Store“.

