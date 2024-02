Superlist è un’applicazione che offre la possibilità di gestire tutte le liste, dai progetti di gruppo alle vacanze, dalla lista della spesa ai buoni propositi.

L’app permette di gestire tutte le proprie liste in un unico posto in maniera intuitiva e privata per impostazione predefinita, integrandosi con con gli strumenti che l’utente già utilizza.

Superlist consente di creare elenchi di cose da fare, annotare pensieri e idee, assegnare attività ad altre persone, che si stia collaborando con un collega o pianificando una vacanza.

L’app Superlist permette di gestire la propria vita a 360 gradi

Oltre a consentire di gestire tutte la attività, Superlist può tornare utile anche per i buoni propositi per il 2024, non solo elencandoli, ma permettendo anche di impostarli in modo che possano stimolarci a raggiungerli attraverso la possibilità di aggiungere promemoria e altro ancora.

L’app è attualmente alla versione 1.0, ma lo sviluppatore ha ancora tante interessanti funzionalità in cantiere che faranno felici i vecchi utenti di Wunderlist.

L’app Superlist è disponibile per Android gratuitamente e al momento non contiene pubblicità né acquisti in-app. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 7.0 o versioni successive.

