Xiaomi 14 Ultra torna ancora una volta a far parlare di sé attraverso nuove informazioni trapelate: dalle specifiche tecniche alle fotocamere realizzate ancora una volta in collaborazione con Leica, fino al design, mostrato in ogni suo dettaglio in una nuova galleria di immagini; il lancio dello smartphone è sempre più vicino, ma i dettagli ancora da scoprire sono sempre meno numerosi.

Design e novità di Xiaomi 14 Ultra

Da qualche anno a questa parte, Xiaomi completa la propria serie di punta con un modello Ultra che punta soprattutto sul comparto fotografico per fare la differenza. Di generazione in generazione, la ricetta viene replicata ed affinata e Xiaomi 14 Ultra non farà eccezione: il prossimo flagship sarà una versione riveduta e corretta di predecessore, che a sua volta aveva portato un manipolo di novità.

Partendo dal design, è sufficiente una rapida occhiata ad un’immagine del lato posteriore del nuovo modello per cogliere la prima differenza: il produttore cinese ha abbandonato il “gradino” caratteristico di Xiaomi 13 Ultra in favore di un design completamente piatto. L’elemento di continuità più importante è facilmente individuabile nel gigantesco oblò che accoglie le fotocamere posteriori, sulle quali ritroviamo ancora una volta la prestigiosa firma di Leica. Il design delle fotocamere posteriori, col nuovo anello ben visibile di profilo, ricorda in maniere ancora più evidente quello delle classiche macchine fotografiche.

Xiaomi 14 Ultra dovrebbe essere proposto in più versioni, alcune delle quali con frame in titanio, le quali tuttavia non verranno commercializzate ovunque. Le immagini che vedete nella galleria seguente raffigurano unicamente le versioni bianca e nera dello smartphone, dotate di un classico frame in alluminio. La seconda novità estetica si nota girando lo smartphone: anche il display del nuovo modello è completamente piatto. Resta inalterata la diagonale dello schermo: il pannello AMOLED da 6,73 pollici presenta una risoluzione di 3200×1440 pixel, ha una frequenza di aggiornamento che arriva a 120 Hz, supporta l’HDR10+ e dovrebbe raggiungere una luminosità massima di 3.000 nit (in determinati contesti, ad esempio con contenuti HDR).

Previous Next Fullscreen

Fotocamere Leica e slow motion estremo

Non è la prima volta che parliamo delle probabili specifiche tecniche di Xiaomi 14 Ultra, in questo caso vediamo il comparto fotografico, in relazione al quale prosegue la prestigiosa collaborazione con la tedesca Leica. A quanto si apprende, il prossimo flagship di Xiaomi metterà sul piatto una configurazione molto simile a quella dello scorso anno: per i selfie, ci sarà una singola fotocamera da 32 MP con capacità di registrazione video almeno fino al 4K; sul retro, un poker di fotocamere da 50 MP: grandangolare, ultra-grandangolare, zoom 3,2x e zoom 5x. Il sensore principale dovrebbe essere da 1 pollice ed essere in grado di catturare tante luce grazie all’apertura f/1.6 e ai pixel più grandi; la fotocamera ultra-wide avrebbe apertura f/1.8, mentre le due fotocamere zoom avrebbero apertura f/3.0. Allo stato attuale, non si conoscono i modelli precisi dei sensori scelti da Xiaomi, pertanto non è possibile sbilanciarsi su caratteristiche e funzionalità supportate.

A quanto riferisce la fonte, comunque, Xiaomi 14 Ultra sarebbe capace di registrare video in 8K fino a 24 fps, in 4K fino a 60 fps e di spingersi ad uno slow motion estremo: fino a 1920 fps a 1080p. Si tratta di un numero talmente elevato da sollevare interrogativi su come Xiaomi sia stata capace di raggiungerlo.

Specifiche, prezzo e lancio

Xiaomi 14 Ultra avrà certamente una scheda tecnica da top di gamma assoluto, a partire dalla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (qui il nostro confronto con la generazione precedente), che in Europa sarà abbinato a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0 (in altre regioni dovrebbero arrivare anche tagli da 12 GB + 256 GB e da 16 GB + 1 TB). Sul fronte della connettività, ci saranno WiFi 7, Bluetooth 5.4, due slot NanoSIM e NFC; il sensore di impronte sarà sotto allo schermo. La batteria da 5,300 mAh potrà essere ricaricata rapidamente a 90 W via cavo e a 50 W in modalità wireless. Xiaomi non sarà uno smartphone leggero, né compatto: lo spessore di 9,2 mm, la sporgenza pronunciata delle fotocamere e il peso di circa 220 grammi sono dati eloquenti; lo smartphone sarà comunque certificato IP68.

Per quanto riguarda il prezzo di listino, in Francia si parla di 1.499 euro. Xiaomi 14 Ultra è atteso al debutto al MWC 2024: Xiaomi ha già confermato l’appuntamento per il resto della serie Xiaomi 14.

Leggi anche: migliori smartphone Android