Il debutto a livello globale della serie Xiaomi 14 è programmato per il 25 febbraio, tuttavia il modello Ultra potrebbe essere annunciato in Cina il 22 febbraio. Con l’avvicinarsi del lancio le indiscrezioni si infittiscono e oggi abbiamo le presunte configurazioni e prezzi di Xiaomi 14 Ultra.

Secondo l’informatore Experience More, Xiaomi 14 Ultra debutterebbe in Cina in tre configurazioni: 12 GB di RAM con 256 GB di spazio di archiviazione, 16 GB di RAM con 512 GB e 16 GB con 1 TB.

Xiaomi 14 Ultra arriverebbe anche in un’edizione speciale in titanio

L’indiscrezione afferma inoltre che Xiaomi 14 Ultra sarebbe disponibile anche in un’edizione speciale in titanio con 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione, mentre le varianti standard del dispositivo adotterebbero un telaio in alluminio per mantenere il prezzo competitivo.

Il leaker ha affermato che la variante con 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione costerebbe 7.299 Yuan (circa 940 euro), mentre la versione in titanio costerebbe 8.000 Yuan (circa 1.032 euro).

Si prevede che Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra verranno lanciati a livello globale, mentre Xiaomi 14 Pro potrebbe rimanere un modello esclusivo per la Cina. Insieme a questi smartphone Android di punta Xiaomi lancerebbe anche il tablet Pad 6S Pro animato dal chipset Snapdragon 8 Gen 2.

