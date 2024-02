Gli smartphone della serie Google Pixel possono contare su alcune funzionalità esclusive, come ad esempio quelle denominate Call Assist, che includono strumenti molto interessanti: ci riferiamo a Call Screen (che sfrutta una voce IA per gestire chiamate provenienti da numeri sconosciuti prima di fare squillare il telefono) e Hold for Me (che consente agli utenti di essere avvisati nel momento in cui la musica di attesa di un call center termina e risponde finalmente una persona).

Ebbene, pare che il team del colosso di Mountain View abbia deciso di rendere una di di tali funzioni esclusive disponibile per tutti attraverso l’applicazione di Ricerca Google.

App Google si prepara ad introdurre una nuova funzione

Stando a quanto è stato riportato dal popolare leaker Mishaal Rahman su X, il team di Google sta testando una nuova funzione chiamata Talk to a Live Representative, soluzione che dovrebbe consentire agli utenti di chiamare il servizio clienti di un’azienda e restare al posto loro in attesa fino a quando una persona non risponda.

Si tratta, in sostanza, di una funzione simile a Hold for Me dei Google Pixel ma disponibile anche per gli smartphone degli altri produttori.

Gli utenti hanno la possibilità di attivarla dall’App Google toccando il pulsante Search Labs nell’angolo in alto a sinistra: sullo schermo verrà quindi mostrato un pulsante per effettuare una chiamata, con l’elencazione delle aziende supportate (non lo sono tutte ma tra quelle supportate vi sono diverse compagnie aeree, operatori telefonici, rivenditori, società di servizi, assicurazioni e altro).

La funzionalità Talk to a Live Representative è ancora in fase di implementazione per gli utenti di Search Labs (disponibile in 120 Paesi) ma al momento è limitata agli Stati Uniti.

Potete scaricare le varie versioni di App Google da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: