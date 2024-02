Mancano ancora diversi mesi alla presentazione della serie Google Pixel 9, che dovrebbe essere in programma per la parte iniziale dell’autunno ma in Rete si susseguono le indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le principali caratteristiche dei nuovi smartphone di punta del colosso di Mountain View.

Tra le novità attese vi è anche il processore Google Tensor G4, già protagonista delle prime anticipazioni nei giorni scorsi, stando alle quali il miglioramento in termini di prestazioni potrebbe non essere così elevato quanto sperato da tanti utenti Pixel.

Cosa sappiamo al momento di Google Tensor G4

Tra chi si è occupato di recente di Tensor G4 vi è anche il leaker OreXda, che su X ha reso noto che il processore di Google è basato sulla CPU Samsung Exynos 2400 e potrà contare su un core Cortex-X4 (con frequenza massima a 3.1 GHz), 3 core Cortex-A720 (con frequenza massima a 2.6 GHz) e 4 core Cortex-A520 (con frequenza massima a 1.95 GHz), oltre che su una GPU Mali-715.

Pur essendo basato su Exynos 2400, il processore di Google pare che presenterà delle differenze, a partire dal numero di core complessivi (che da 10 passano a 8) e diversa sarebbe anche la GPU (invece che sulla Xclipse 940 basata su AMD RDNA3, il colosso di Mountain View avrebbe deciso di puntare sulla Mali-715).

Google utilizzerà i nuovi core di ARM, che funzioneranno a velocità di clock più elevate e, pertanto, è lecito attendersi un aumento della velocità. Inoltre Google Tensor G4 dovrebbe essere realizzato con il processo produttivo a 4 nm di terza generazione di Samsung, sistema che dovrebbe garantire una migliore gestione del calore.

In sostanza, il processore di Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro potrebbe non essere performante come Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 o Samsung Exynos 2400 ma il miglioramento rispetto alla precedente generazione dovrebbe comunque essere evidente.

