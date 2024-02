Samsung lancia una nuova intrigante promozione dedicata a chi è interessato all’acquisto di un nuovo smartphone pieghevole. L’iniziativa riguarda Samsung Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy Z Fold5 e prevede un rimborso, o cashback se preferite, di un massimo di 500 euro. Vediamo come funziona, quali sono i rivenditori aderenti e come approfittarne subito.

Torna il cashback su Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, stavolta fino a 500 euro

Il cashback di Samsung è tornato e tocca ancora una volta i suoi ultimi pieghevoli: il 2024 si era aperto con un rimborso fino a 350 euro, ma questa volta il produttore è andato oltre, proponendo un cashback fino a 500 euro sull’acquisto degli smartphone. L’iniziativa è valida dal 12 al 25 febbraio 2024 e prevede l’acquisto di Samsung Galaxy Z Flip5 o Samsung Galaxy Z Fold5 in uno dei punti vendita fisici con esposto il materiale pubblicitario relativo oppure presso i negozi online indicati nel regolamento.

La lista è numerosa e include praticamente tutti gli shop online principali: oltre ovviamente al Samsung Shop Online, ci sono anche Amazon (marketplace escluso, come sempre), Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony, Esselunga online, Vodafone, WINDTRE e così via. Più precisamente, la promozione prevede:

rimborso di 500 euro sull’acquisto di Samsung Galaxy Z Fold5 (SM-F946B)

sull’acquisto di (SM-F946B) rimborso di 400 euro sull’acquisto di Samsung Galaxy Z Flip5 (SM-F731B)

Come fare per partecipare all’iniziativa e ricevere il cashback? È necessario acquistare uno dei suddetti smartphone Android presso i negozi fisici con materiale pubblicitario esposto o presso i negozi online citati nel regolamento (Allegato A) tra il 12 e il 25 febbraio 2024 (inclusi), per poi effettuare la registrazione tramite l’apposita pagina Samsung Members entro le 23:59:59 del 26 marzo 2024. Qui è necessario indicare tutti i dati richiesti (anagrafici, ma anche IBAN per la ricezione del rimborso) e caricare prova di acquisto e foto del codice IMEI. Il rimborso di 400 o 500 euro arriverà direttamente tramite bonifico all’IBAN indicato durante la registrazione, entro massimo 45 giorni dalla email di validazione.

Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 sono i più recenti modelli pieghevoli del produttore sud-coreano: condividono parte delle specifiche tecniche, come il cuore (SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2), ma si differenziano soprattutto per il formato. Il primo è un dispositivo con apertura “a libro”, con schermo esterno da AMOLED da 6,2 pollici e schermo interno principale Infinity Flex da 7,6 pollici con risoluzione QXGA+, mentre il secondo offre una maggiore portabilità grazie al formato a conchiglia e allo schermo AMOLED pieghevole da 6,7 pollici, affiancato da uno schermo secondario esterno da 3,4 pollici, sempre AMOLED.

Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 hanno debuttato la scorsa estate al prezzo consigliato di partenza di rispettivamente 1249 euro (8-256 GB) e 1999 euro (12-256 GB), ma grazie al cashback e agli sconti sparsi per i vari punti vendita, fisici e online, potete acquistarli a cifre decisamente più intriganti. Facciamo giusto qualche esempio con qualche shop online:

Per maggiori dettagli sull’iniziativa, registrare l’acquisto o consultare il regolamento completo, potete seguire questo link. In caso di indecisioni, potete dare un’occhiata alle nostre recensioni di entrambi gli smartphone pieghevoli di Samsung.

