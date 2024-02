Il render di Nothing Phone (2a) trapelato qualche giorno fa ha suscitato un certo stupore per l’assenza dell’interfaccia Glyph, uno dei principali elementi distintivi dei primi due smartphone dell’azienda.

Ora la stessa fonte che ha diffuso quel render ha affermato che l’immagine pubblicata non è attendibile.

Il render di Nothing Phone (2a) è un fake

Secondo SmartPrix il render di Nothing Phone (2a) che ha pubblicato non è accurato. Eppure proviene dal leaker Steve Hemmerstoffer, alias @OnLeaks, che finora si era dimostrato particolarmente attendibile, poiché riesce a ottenere gli schemi di progettazione ufficiali del centro di produzione in cui verrà realizzato il prodotto, solitamente Foxconn.

Ma questa volta sembra che la persona presso il centro di produzione abbia fornito al leaker dei file relativi a un design che è stato scartato da Nothing. Lo stesso leaker ha ammesso su X che la sua fuga di notizie era errata.

Il fatto strano è che nell’indiscrezione originale né Hemmerstoffer né SmartPrix hanno rivelato che le immagini del presunto Nothing Phone (2a) non erano basate su dati attendibili.

Si spera che questo incidente spinga sia il leaker che le pubblicazioni con cui collabora a essere più trasparenti sulla fonte originale delle indiscrezioni che diffondono. Per ora il loro livello di affidabilità perde un punto.

Da non perdere: Migliori smartphone Android, la classifica di Febbraio 2024