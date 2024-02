Il colosso di Mountain View vanta uno sconfinato stuolo di servizi per i propri utenti, chiunque sia in possesso di un account Google ha la possibilità di accedere gratuitamente ad un ecosistema completo, utile sotto diversi punti di vista sia in ambito lavorativo che personale.

L’azienda è solita investire diverse risorse nel miglioramento dei propri servizi ma, una migliore esperienza d’uso non passa esclusivamente tramite le nuove funzionalità, anche l’occhio vuole la sua parte. In questo frangente grazie allo stile Material You, il linguaggio di progettazione unificato di Google utilizzato dall’azienda su diversi prodotti e servizi, la società ha più volte e a più riprese modificato l’aspetto di alcuni servizi; di recente per esempio abbiamo visto Google implementare il nuovo stile estetico in alcuni elementi di sistema, nei propri smartwatch e nel celebre browser Chrome in versione desktop.

Oggi diamo insieme un’occhiata ad una piccola anticipazione da parte dell’azienda che, nel prossimo futuro, modificherà la pagina di accesso ai propri servizi.

Google sta per rinnovare la pagina di accesso ai propri servizi

A prescindere da quali servizi e strumenti dell’azienda utilizziate, per farlo avete sempre bisogno di effettuare il login utilizzando il vostro account Google; sono anni che la società utilizza la stessa pagina di accesso abbastanza spoglia a blanda ma, nel prossimo futuro, tutto questo potrebbe cambiare.

Come potete notare dall’immagine poco sotto, è la stessa Google ad avvisare gli utenti del futuro cambiamento estetico della pagina in questione: tentando di effettuare l’accesso ad uno dei servizi del colosso infatti, nelle ultime ore ha iniziato a diffondersi una notifica che recita “Presto sarà disponibile una nuova interfaccia. Google sta migliorando la sua pagina di accesso per conferirgli un aspetto più moderno“.

Google non fornisce particolari informazioni con il messaggio sopra riportato, non è dato sapere per il momento quali cambiamenti estetici verranno messi in atto, anche se è probabile che la pagina in questione possa ricevere una completa rivisitazione in stile Material You, magari simile a quanto implementato all’inizio dello scorso anno per il selettore dell’account sul web.

