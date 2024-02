Qualche ora fa vi abbiamo aggiornati in merito al cambio nome del chatbot AI del colosso di Mountain View, dopo un periodo di indiscrezioni al riguardo la notizia è diventata ufficiale: Google Bard si chiama ora Gemini.

Il nuovo servizio made by Google, che si prefigge lo scopo di contrastare ChatGPT e simili, è ora disponibile oltre che tramite sito web anche con l’apposita app Android, ma di questo abbiamo già ampiamente parlato nella news dedicata.

Ciò di cui vogliamo occuparci ora è qualcosa che potrebbe essere sfuggito ai più, una sorta di piccolo spoiler che Google potrebbe aver inserito nel video di presentazione di Gemini.

Google ha spoilerato il suo futuro logo nel video di presentazione di Gemini? Forse, o forse no

Molti di voi potrebbero aver letto con attenzione la news menzionata in apertura, l’intelligenza artificiale è ormai da qualche tempo l’argomento sulla bocca di tutti e riscuote di conseguenza un discreto interesse da parte di tutti gli appassionati del settore.

Annunciando ufficialmente il “nuovo” assistente, Google ha contestualmente rilasciato un video di presentazione dove enfatizza le potenzialità del proprio strumento; qualora aveste preso visione del video nella sua interezza, potreste aver notato alla fine di quest’ultimo qualcosa di leggermente diverso dal solito.

Mentre il video di presentazione di Gemini si conclude, possiamo vedere una nuova animazione che parte dall’ormai classica icona a forma di scintilla (utilizzata dal brand per i prodotti AI) per arrivare al logo che tutti noi ben conosciamo, una grande G colorata; guardando con più attenzione però, ci si rende conto che il logo non è esattamente lo stesso a cui siamo abituati da ormai quasi 10 anni.

L’immagine che vedete qui sopra è semplicemente uno screenshot che abbiamo catturato nel video in questione, utile perché nell’angolo in basso a destra mostra molto bene il logo che tutti conosciamo e che ci permette di operare un confronto con quello presente nella parte centrale dello schermo: come potete notare, sono scomparse le divisioni nette tra i classici colori Google, in favore di un risultato sicuramente più omogeneo e forse più moderno, dove i colori rosso, giallo, verde e blu si fondono insieme.

Quindi Google ha intenzione di modificare il proprio logo e ne ha dato una piccola (nonché leggermente nascosta) anticipazione? Difficile dirlo, dal colosso di Mountain View ci si può aspettare di tutto, ma quanto sopra esposto non implica necessariamente un cambio nel design del logo dell’azienda, almeno nel breve periodo. Ovunque infatti è ancora presente l’iconografia che tutti ben conosciamo e dunque quanto visto nel video potrebbe tranquillamente ridursi ad una semplice e nuova animazione utilizzata per gli annunci riguardanti i prodotti mossi dall’intelligenza artificiale. Restate sintonizzati sulle nostre pagine, qualora dovessero esserci nuove informazioni al riguardo non mancheremo di aggiornarvi.

Potrebbe interessarti anche: Grandi novità per Bard: Gemini Pro e generazione delle immagini disponibili ovunque