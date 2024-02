Amazon ha annunciato l’introduzione di Rufus, un assistente di shopping all’avanguardia che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per offrire un’esperienza di acquisto ancora più personalizzata e intuitiva ai suoi clienti.

Sin dal suo debutto, Amazon ha studiato e implementato modi sempre diversi per migliorare l’utilizzo e la navigazione della sua piattaforma. Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha modificato l’esperienza di acquisto dei clienti e abbiamo assistito all’introduzione di una moltitudine di novità che hanno reso lo shopping più personalizzato e intuitivo, come le raccomandazioni personalizzate in base alla propria cronologia di acquisti, le consegne con i droni, l’evoluzione di Alexa e persino i primi negozi Amazon Go senza cassa.

Forte della sua esperienza nel campo dell’intelligenza artificiale generativa, il colosso dell’e-commerce ha da poco annunciato Rufus, un assistente virtuale alimentato proprio dall’IA e che si pone l’obiettivo di rivoluzionare l’interazione tra i clienti e la piattaforma. Questo assistente è stato addestrato su un’enorme quantità di dati, tra cui il catalogo dei prodotti di Amazon, le recensioni dei clienti, le domande e le risposte della community e informazioni provenienti da varie fonti online.

Come funziona Rufus, il nuovo assistente di Amazon

Richiamabile direttamente dalla barra di ricerca, Rufus è in grado di rispondere ad una moltitudine di domande per aiutare i clienti in tutte le fasi di acquisto di un prodotto. Nello specifico, l’assistente è in grado di consigliare i migliori prodotti ponendogli domande a carattere generale, suggerire all’utente cosa acquistare o di cosa ha bisogno per un preciso scopo o evento e confrontare due o più diversi prodotti nella stessa categoria per aiutare a scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Inoltre, Rufus offre informazioni dettagliate su prodotti specifici mentre si esplora la loro pagina su Amazon. Questo consente ai clienti di ottenere risposte immediate a domande specifiche, come la durata di un prodotto, le sue caratteristiche tecniche o la sua compatibilità con altri dispositivi. Tutto ciò che bisogna fare è digitare la domanda all’interno del box di ricerca mentre si esplora la pagina di un determinato prodotto, come per esempio “questa giacca è lavabile in lavatrice?”.

L’obiettivo di Rufus è dunque quello di integrarsi in modo fluido nell’esperienza di shopping su Amazon, offrendo un supporto costante e competente ai clienti lungo tutto il processo di acquisto. Grazie all’intelligenza artificiale generativa, l’assistente virtuale è in grado di continuare ad apprendere continuamente, evolvendosi col tempo per fornire risposte sempre più accurate e pertinenti.

Al momento Rufus è disponibile in versione beta per un ristretto numeri di utenti e verrà gradualmente reso disponibile per tutti nel corso dei prossimi mesi, anche se per il momento esclusivamente negli Stati Uniti, attraverso un aggiornamento dell’app di Amazon per dispositivi mobili.

Per lanciare l’assistente virtuale è necessario, come già detto, digitare la domanda o la richiesta direttamente nella barra di ricerca e Rufus fornirà le risposte attraverso un’apposita finestra che comparirà nella parte bassa dello schermo. Da lì gli utenti potranno continuare a conversare con l’assistente o chiudere la finestra per ritornare a navigare normalmente sulla piattaforma.

Potrebbe interessarti anche: Il futuro delle Amazon Fire TV potrebbe essere senza Android