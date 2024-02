L’aggiornamento di sistema Google Play di gennaio 2024 è in distribuzione su tanti dispositivi Android in queste ore, Google Pixel e non. Qualche giorno fa è stato pubblicato da Google il consueto bollettino riguardante l’update di febbraio 2024, ma sono solitamente richieste alcune settimane per la reale distribuzione.

Arriva per tutti l’aggiornamento di sistema Google Play di gennaio 2024

Gli aggiornamenti di sistema Google Play sono disponibili per diverse tipologie di dispositivi, non solo per gli smartphone Android, e in queste ore la distribuzione dell’update di gennaio sta coinvolgendo tanti device. Come probabilmente saprete, Google presenta verso l’inizio del mese le novità dell’aggiornamento più recente, ma sono poi richieste di solito alcune settimane per vedere qualcosa di concreto a bordo di smartphone, tablet del robottino e non solo. In effetti, la maggior parte dei dispositivi erano finora fermi a novembre 2023.

Le novità dell’aggiornamento di sistema Google Play di gennaio 2024 le abbiamo scoperte esattamente un mese fa, ma in queste ore sono effettivamente in distribuzione per “tutti”. Tra i cambiamenti elencati dalla casa di Mountain View vengono toccati i Google Play Services, la Condivisione nelle vicinanze (che ora si chiama Quick Share), Google Wallet, Wear OS, il Google Play Store, Android TV Core Services e non solo.

Gli aggiornamenti di sistema Google Play vengono installati automaticamente su tutti i prodotti interessati, ma se volete velocizzare le cose potete sempre passare dalle impostazioni di sistema. Il percorso potrebbe variare leggermente in base al marchio, ma a livello generale è necessario passare da “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento di sistema Google Play“. Il download richiesto è tra i 70 e gli 80 MB, come potete vedere negli screenshot qui sopra.

Avete ricevuto anche voi l’aggiornamento di sistema Google Play di gennaio 2024 sul vostro smartphone?

