Samsung prosegue con la distribuzione delle patch di sicurezza di febbraio 2024, mentre si sta sempre di più avvicinando il rilascio della la One UI 6.1 al di fuori della gamma Galaxy S24. In queste ore si stanno aggiornando Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy A53 5G: andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5

Iniziamo da Samsung Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy Z Fold5, che in queste ore stanno accogliendo le patch di sicurezza di febbraio 2024 a partire dagli Stati Uniti. Per Galaxy Z Flip5 sono in distribuzione i firmware F731U1UES2BXAD e F731USQS2BXAD, mentre per Galaxy Z Fold5 stanno arrivando le versioni F946U1UES2BXAD e F946USQS2BXAD (a seconda del modello sbloccato o brandizzato).

Come abbiamo visto con il più recente bollettino diffuso dal produttore sud-coreano, le patch di febbraio vanno a correggere 72 vulnerabilità: 61 sono comuni al sistema operativo, con correzioni provenienti da Google (CVE), mentre le restanti riguardano soltanto i dispositivi del colosso coreano (SVE). Non sembrano essere state integrate ulteriori novità rilevanti: per nuove funzionalità o miglioramenti consistenti dovremo aspettare la One UI 6.1, che per il momento è disponibile solo sui Galaxy S24 con Galaxy AI.

Insieme ai Galaxy S23, i due pieghevoli dovrebbero essere tra i primi ad accogliere la nuova release, che dovrebbe almeno in parte includere le funzionalità di intelligenza artificiale che abbiamo scoperto coi nuovi flagship.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A53 5G

Aggiornamento simile per Samsung Galaxy A53 5G, che sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di febbraio 2024 sempre a partire dagli Stati Uniti. La versione coinvolta per prima è infatti la SM-A536U, che accoglie il firmware A536USQS9DXA9. Anche in questo caso non sembrano essere state integrate altre novità: il changelog cita soltanto bugfix generici e miglioramenti della stabilità del sistema.

Esattamente come i due pieghevoli citati più su, lo smartphone ha già ricevuto l’update ad Android 14 con la One UI 6.0. Nei prossimi mesi dovrebbe arrivare la One UI 6.1, probabilmente priva della maggior parte delle funzionalità Galaxy AI viste sui Galaxy S24.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 e Galaxy A53 5G

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento via OTA su Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy A53 5G potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa, potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch per il download e l’installazione. In caso di esito negativo, potete fare un altro tentativo nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

