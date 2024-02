Ultimamente le app meteo non mancano su Android Auto, tuttavia MyRadar è focalizzata sulle previsioni iperlocali in tempo reale, inoltre invia notifiche push e supporta anche Wear OS by Google.

Grazie alla sua funzione RouteCast l’app è in grado di esaminare l’itinerario e fornire avvisi e previsioni sulle condizioni lungo il percorso calcolando i tempi di guida e allineando le condizioni meteo previste con le posizioni future.

MyRadar mostra le previsioni iperlocali su Android Auto

Oltre a 15 variabili meteorologiche atmosferiche, l’API fornisce la temperatura stradale, avvisi di vento laterale e 10 classi di pericolo per le condizioni della superficie per ogni punto lungo il percorso.

Gli aggiornamenti delle previsioni vengono generati ogni 15 minuti per ciascun segmento di percorso o posizione GPS del veicolo connesso.

MyRadar fornisce anche l’orario di partenza ottimale in base alle condizioni meteorologiche previste lungo il percorso.

L’app è disponibile anche per i dispositivi Wear OS con riquadri sia per il radar che per le condizioni meteo attuali.

MyRadar è disponibile anche gratuitamente, tuttavia la funzionalità RouteCast è accessibile solo per chi si abbona alla versione premium.

L’app MyRadar è disponibile su Android Auto tramite Google Play Store, ma arriverà anche su Android Automotive tramite un programma di accesso anticipato. Attualmente il supporto per Android Auto è disponibile solo nella versione beta di MyRadar per Android.

