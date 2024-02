Il Google Play Store è il luogo designato dal colosso di Mountain View per reperire le applicazioni necessarie al funzionamento dei vari dispositivi, si tratta del luogo più sicuro da cui gli utenti possono scaricare o aggiornare le applicazioni che quotidianamente utilizzano.

Anche lo store di applicazioni del colosso riceve le attenzioni dei team di sviluppatori dell’azienda, proprio di recente per esempio abbiamo visto come Google abbia implementato delle nuove icone per le categorie del Play Store; oggi invece diamo uno sguardo a quello che attualmente potrebbe sembrare un comportamento anomalo, forse un bug, ma che potrebbe anche rivelarsi una futura nuova funzionalità.

Gli aggiornamenti delle app di sistema non compaiono nel Google Play Store

Come anticipato in apertura, non è chiaro per il momento se quanto stiamo per riportarvi sia riconducibile ad un qualche tipo di problema o se invece si tratti di un comportamento voluto per lo store di applicazioni di Google, magari in fase di test.

Stando a quanto riscontrato dai colleghi di 9to5Google, sembra che nelle ultime settimane il Google Play Store non mostri gli aggiornamenti disponibili per le app a livello di sistema: nello specifico gli aggiornamenti disponibili per le applicazioni di sistema non compaiono nella schermata Aggiornamenti disponibili, mentre quelli delle app normali vengono visualizzati normalmente; inoltre, gli update per le app di sistema vengono correttamente segnalati con le classiche notifiche inerenti alla disponibilità di aggiornamenti del Play Store, ma scompaiono una volta che l’utente si reca nella pagina Aggiornamenti disponibili.

Non è da escludere che il comportamento in questione rappresenti una modifica intenzionale da parte di Google al comportamento del Play Store, del resto ci sono già dei servizi di sistema che vengono aggiornati con modalità simili senza che l’utente venga informato al riguardo tramite la schermata Aggiornamenti disponibili; al momento però, se l’utente ha disattivato gli aggiornamenti automatici, le app di sistema non provvederanno al download e successiva installazione degli aggiornamenti disponibili, costringendo l’utente ad effettuare una sorta di caccia al tesoro per individuare gli update disponibili. Non ci resta che attendere per scoprire se e come Google abbia intenzione di modificare il comportamento del proprio store di applicazioni.

