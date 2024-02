Samsung Internet Browser Beta si sta aggiornando in queste ore sul Google Play Store e sul Galaxy Store; la versione in fase di distribuzione è la 24 che dovrebbe debuttare nel giro di qualche settimana sul ramo stabile. Scopriamone i dettagli.

Samsung Internet Browser torna ad aggiornarsi sul canale Beta

Nelle scorse settimane l’applicazione di Samsung ha ricevuto alcune importanti funzionalità sul canale stabile come la nuova estetica in Material e la risoluzione di un problema che affliggeva i pagamenti con servizi di terze parti nell’app.

Questa volta l’applicazione per la navigazione internet della casa di Seoul torna ad aggiornarsi nel ramo beta dopo alcuni mesi di silenzio e lo fa con la versione 24.0.3.2 rilasciata a partire dalla giornata di ieri, 5 febbraio, il cui aggiornamento ha un peso di 128 MB.

Come sovente accade con gli aggiornamenti delle applicazioni proprietarie del colosso, il changelog appartiene a una versione precedente dell’app in cui vengono menzionate le aggiunte di funzioni già disponibili nell’app come l’espansione della cronologia di navigazione e il completamento automatico degli URL nella barra degli indirizzi.

Seppur non venga specificata né sia stata rilevata nessuna novità sostanziale, ipotizziamo che la nuova versione contenga, oltre alle solite correzioni di errori e miglioramenti delle prestazioni, alcune migliorie nella sicurezza dell’app e un maggiore compatibilità con la serie Samsung Galaxy S24.

Come scaricare la nuova versione dell’app in Beta

Samsung Internet Browser Beta 24 è disponibile sia sul Google Play Store sia sul Galaxy Store. Potete aggiornare alla nuova versione oppure installare l’app seguendo il badge qui in basso oppure questo link. Se volete rimanere sull’app stabile, dovrete attendere qualche settimana per poter mettere le mani sulle novità descritte qui sopra.

