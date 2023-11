Samsung Internet Browser è l’app di navigazione Web predefinita sui dispositivi dell’azienda e col tempo è diventato uno dei browser più apprezzati del panorama Android.

Samsung ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per il suo browser che risolve un fastidioso problema che si presentava con i pagamenti digitali.

Samsung Internet Browser risolve un problema con i pagamenti

La nuova versione di Samsung Internet Browser non apporta novità, ma si concentra sulla correzione di bug e miglioramenti generali in termini di stabilità e prestazioni.

In particolare la pagina del Play Store riporta che la versione 23.0.1.1 risolve un problema che impediva l’avvio di app esterne durante il tentativo di effettuare pagamenti su alcuni siti Web.

Non sembra che si trattasse di un problema diffuso, ma la soluzione può essere considerata fondamentale data la frequenza con cui le persone effettuano pagamenti online al giorno d’oggi.

Samsung Internet continua a essere una delle app browser più popolari disponibili per Android anche per il fatto che è una delle poche app Samsung che funziona su tutti i dispositivi Android.

Inoltre Samsung Internet offre funzionalità utili che non sono disponibili su browser blasonati come Google Chrome, dal supporto per il blocco degli annunci a funzionalità come l’anti-tracciamento.

L’ultima versione stabile di Samsung Internet Browser è attualmente in fase di distribuzione e potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento sia tramite Galaxy Store seguendo questo link, oppure attraverso il Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

