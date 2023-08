Samsung Internet Browser Beta si aggiorna sul Google Play Store e sul Galaxy Store con un paio di piccole ma utili novità: in distribuzione c’è la versione 23, che arriverà nel giro di qualche settimana anche sul canale stabile. Vediamo i cambiamenti pensati dalla casa di Seoul.

Novità Samsung Internet Browser Beta 23

Samsung Internet Browser è uno dei browser più popolari per i dispositivi Android, soprattutto tra gli utenti possessori di prodotti del marchio sud-coreano. Il motivo? Il browser è basato su Chromium, è rapido e offre tante funzionalità aggiuntive come la modalità segreta (protetta da password, segno o impronta), l’anti-monitoraggio intelligente, il supporto alle estensioni e non solo. Nel corso degli anni Samsung ha migliorato sempre di più il suo browser, rendendolo disponibile anche per gli altri utenti tramite Google Play Store.

Il produttore offre una versione stabile di Samsung Internet Browser e una versione beta, nella quale vengono testate in anteprima le novità che saranno poi distribuite ovunque. In queste ore è stata resa disponibile la versione 23 del browser, che introduce un paio di interessanti novità: l’ampliamento della cronologia delle pagine web visitate e l’autocompletamento URL nella barra degli indirizzi.

Fino a non molto tempo fa, la cronologia di Samsung Internet Browser era limitata a 500 URL, mentre dalla versione 22 l’app è in grado di conservare la cronologia degli ultimi 60 giorni. Con la versione 23 in distribuzione, questi termini vengono ulteriormente ampliati e portati a 90 giorni. Un notevole miglioramento. Diversi utenti visitano molte volte lo stesso sito web senza salvarlo nei preferiti o nell’accesso rapido, e per velocizzare l’esperienza l’app integra ora l’autocompletamento URL: questa funzione va a completare un indirizzo già visitato quando si inizia a digitarlo.

In più, per venire incontro agli sviluppatori è stato aggiunto il supporto a User Agent Client Hints (UA-CH): dovrebbe rappresentare una soluzione preziosa per proteggere la privacy degli utenti e fornire allo stesso tempo le informazioni essenziali agli sviluppatori. Il Chromium engine è stato poi aggiornato alla versione 115. Il team sostiene di avere in cantiere diverse altre novità e funzionalità, che saranno implementate con le prossime build della versione 23.

Come scaricare la nuova versione di Samsung Internet Browser Beta

Samsung Internet Browser Beta 23 è disponibile sia sul Google Play Store sia sul Galaxy Store. Potete aggiornare alla nuova versione oppure installare l’app seguendo il badge qui in basso oppure questo link. Se volete rimanere sull’app stabile, dovrete attendere qualche settimana per poter mettere le mani sulle novità descritte qui sopra.

