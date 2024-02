Honda ha deciso di rendere disponibile una speciale opzione software ufficiale per alcune auto selezionate che garantisce agli utenti di poter contare sul supporto per Apple CarPlay wireless e Android Auto wireless.

La Honda Accord è una delle auto più popolari dell’azienda e supporta da tempo Android Auto ed Apple CarPlay, sebbene la possibilità di sfruttare la connettività wireless sia stata aggiunta solo per i modelli più recenti.

Ebbene, il produttore automobilistico sta rendendo disponibile un’apposita opzione che permette di avere Apple CarPlay wireless e Android Auto wireless anche sui vecchi modelli di Honda Accord.

Anche le vecchie Honda Accord avranno Android Auto wireless

Annunciata lo scorso mese, questa opzione non è altro che un aggiornamento software, che viene messo a disposizione degli interessati al prezzo di 112 dollari.

Stando a quanto è stato reso noto dal produttore, l’opzione in questione è compatibile con le Honda Accord prodotte tra il 2018 e il 2022, a condizione che siano dotate di un display touch da 8 pollici e che possano già contare sul supporto ad Android Auto e Apple CarPlay.

Per tutti i modelli usati certificati appena acquistati che siano idonei, il produttore ha precisato che installerà l’aggiornamento gratuitamente e nel complesso sarebbero oltre 630.000 i veicoli che possono beneficiare di questa opzione.

L’aggiornamento software potrà essere installato presso i concessionari del popolare produttore automobilistico (previo appuntamento) e richiederà il pagamento non solo della cifra di 112 dollari ma anche della manodopera, rendendo così l’opzione piuttosto costosa.

Avere la possibilità di usare sia Android Auto che Apple CarPlay in modalità wireless rappresenta senza dubbio un notevole miglioramento rispetto alla normale esperienza via cavo e probabilmente saranno in tanti ad approfittarne, sebbene c’è da considerare che l’uso di un semplice adattatore rappresenta una soluzione decisamente più economica.

