Nuova interessante offerta se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia media: POCO X6 Pro è stato presentato meno di un mese fa, ma è già disponibile in offerta su Amazon con uno sconto consistente per la versione 8-256 GB. Andiamo a scoprire come approfittarne subito.

POCO X6 Pro già in offerta su Amazon

POCO X6 Pro è stato svelato poco dopo il termine delle festività natalizie in compagnia di alcuni altri modelli del marchio, tra cui il fratello POCO X6. Proprio come quest’ultimo punta molto sul rapporto qualità prezzo, quindi ulteriori ribassi di prezzo non fanno altro che renderlo ancora più appetibile.

Lo smartphone mette a disposizione un display Flow AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione 2712 x 1220 (446 ppi), con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato, mentre il cuore è costituito dal SoC MediaTek Dimensity 8300-Ultra a 4 nm; al fianco di quest’ultimo trovano spazio 8 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 4.0 (nella versione in promozione). Completa la connettività, con 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, infrarossi, NFC, GPS e porta USB Type-C.

A livello fotografico POCO X6 Pro offre quattro sensori in totale: sul retro abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP (con OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP, mentre frontalmente prende posto un sensore da 16 MP, con obiettivo integrato nello schermo tramite foro. Completano il quadro due altoparlanti stereo e una batteria da 5000 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata da 67 W (qui la scheda tecnica completa).

Lo smartphone ha debuttato con un Android 14 personalizzato da HyperOS: come ormai dovreste sapere, Xiaomi sta infatti mandando in pensione la MIUI per far spazio alla sua nuova personalizzazione, proprio a partire da Android 14.

POCO X6 Pro ha debuttato il mese scorso al prezzo consigliato di 349,90 euro per la versione da 8-256, ma ora potete acquistare proprio quest’ultima con uno sconto di 40 euro. Su Amazon lo smartphone è in offerta a 309,90 euro nelle colorazioni Bright Grey, Yellow e Bright Black, con spedizione inclusa ed eventuale consegna in un giorno (se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati, potete seguire uno dei link qui in basso:

