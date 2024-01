Tra gli smartphone che saranno lanciati nel corso del 2024 troviamo anche Realme GT Neo 6, protagonista nelle scorse ore di nuove indiscrezioni.

Si tratta di un modello di fascia alta, così come il suo predecessore del resto e le nuove anticipazioni non fanno altro che confermarcelo.

Cosa sappiamo al momento di Realme GT Neo 6

Stando a quanto è stato rivelato dal leaker Smart Pikachu sul social cinese Weibo, il nuovo smartphone del produttore asiatico dovrebbe poter fare affidamento su un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e in Cina potrebbe essere il modello più economico tra quelli che sono in grado di vantare tale CPU.

Sempre secondo il leaker, un prototipo recente di Realme GT Neo 6 è dotato di 24 GB di RAM e ciò suggerisce che tale caratteristica dovrebbe essere riproposta anche nel prodotto destinato alla commercializzazione.

In precedenza si sono diffuse altre indiscrezioni su tale nuovo smartphone di Realme, come quella secondo cui dovrebbe poter contare su un display OLED con risoluzione 1.5K o quella relativa alla presenza di una cornice in materiale metallico.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando questo smartphone potrebbe essere presentato ufficialmente (forse a marzo), sul suo prezzo e su quanto dovranno aspettare gli utenti europei per trovarlo anche nei mercati del Vecchio Continente (quasi certamente inizialmente sarà disponibile solo in Cina e alcuni altri Paesi asiatici).

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali o le prossime indiscrezioni.

Ricordiamo che in questi giorni Realme si sta preparando a lanciare la serie di smartphone Realme 12 Pro nel mercato globale. Stando a quanto è emerso sino ad oggi, Realme 12 Pro e Realme 12 Pro+, il cui lancio è previsto per il 29 gennaio, saranno animati rispettivamente dai processori Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 e Snapdragon 7s Gen 2.

