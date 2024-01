MediaWorld lancia Tutto Vero Tasso Zero, una nuova promozione valida online e nei negozi fino al 4 febbraio 2024. Il volantino risulta particolarmente ricco di tecnologia e consente non solo di risparmiare su tantissimi prodotti, smartphone e tablet Android compresi, ma anche di approfittare (come il nome del resto suggerisce) di finanziamenti a tasso zero. Scopriamo insieme le offerte più interessanti e come funziona l’iniziativa.

Con le offerte Tutto Vero Tasso Zero di MediaWorld si inizia a pagare a maggio

La proposta MediaWorld punta sulla possibilità di effettuare acquisti con finanziamento a tasso zero (TAN 0% e TAEG 0%): la promozione è valida su tutti gli acquisti a partire da 199 euro e prevede il pagamento dilazionato a partire da maggio 2024 in 20 rate, senza spese o costi accessori. Una volta chiarito questo punto, andiamo a scoprire le offerte più intriganti che riguardano il mondo Android.

Per quanto riguarda gli smartphone Android abbiamo diverse proposte sparse per le varie fasce di prezzo, ma le occasioni più interessanti fanno capolino perlopiù nella fascia media e bassa. In particolare vi possiamo segnalare le seguenti offerte:

In aggiunta sono inclusi nella possibilità di finanziamento a tasso zero anche i Samsung Galaxy S24, che proseguono con le varie offerte di lancio ancora per qualche giorno (con raddoppio della memoria). La catena sconta anche alcuni tablet Android:

Queste erano ovviamente solo alcune delle offerte MediaWorld del nuovo volantino. Se volete consultare tutti gli sconti della catena proposti con il Tutto Vero Tasso Zero potete seguire il link qui in basso. A questo link potete invece sfogliare il volantino digitale.

Tutte le offerte Tutto Vero Tasso Zero MediaWorld

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S23 FE: arriva tardi ma ha il suo perché