In occasione dell’evento di presentazione della serie Samsung Galaxy S24 il colosso coreano ha dato grande risalto alle nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, alcune delle quali sviluppate in collaborazione con Google.

E l’importanza dell’intelligenza artificiale nei nuovi smartphone di Samsung è confermata dalla decisione del produttore di soprannominarli “AI phone”, così da sottolineare proprio questo specifico aspetto anche per i meno attenti alle novità tecnologiche.

Brutte notizie per la serie Samsung Galaxy S22

Ovviamente le nuove funzionalità svelate dal colosso coreano hanno stuzzicato la curiosità di chi possiede uno dei modelli precedenti della serie Galaxy e sono in tanti a chiedersi quali di esse saranno disponibili anche per loro nel corso dei prossimi mesi.

Per alcuni device è stata la stessa Samsung ad anticipare che potranno contare presto sulle funzionalità IA della serie Samsung Galaxy S24: entro la prima metà del 2024, infatti, l’aggiornamento dovrebbe essere rilasciato per i Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5.

Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, invece, non sbarcheranno sulla serie Samsung Galaxy S22, almeno ciò è quanto emerge da una chiacchierata che lo staff di TechRadar ha avuto con Patrick Chomet, Head of Customer Experience di Samsung, il quale ha reso noto che nessuno dei modelli lanciati nel 2022 potrà contare su tali feature, quantomeno non nel breve termine.

Alla base di tale decisione vi è la volontà di garantire un’esperienza di utilizzo di qualità elevata, cosa che le CPU e le GPU della serie Samsung Galaxy S24 sono in grado di offrire e che quelle della serie Samsung Galaxy S23 sapranno fare.

Il dirigente del colosso coreano ha tuttavia precisato che al momento non si sa quanto tali funzionalità saranno effettivamente sfruttate dall’utente medio e, pertanto, quanto potranno influire sulle risorse del dispositivo e su quelle dell’infrastruttura cloud e prima di tali valutazioni l’azienda ha preferito assumere un atteggiamento di cautela.

In sostanza, nei prossimi mesi, una volta fatte tutte le valutazioni del caso, anche i possessori degli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 potrebbero ricevere le funzionalità IA.