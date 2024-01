Negli ultimi anni il team di sviluppatori di Google Chrome ha introdotto in questo popolare browser le più recenti tecnologie di machine learning e intelligenza artificiale, in modo da rendere la ricerca sul Web più semplice, sicura e accessibile.

Questo processo di continuo miglioramento sfruttando le potenzialità IA proseguirà anche nei prossimi mesi e a partire dalla versione M121 di Google Chrome gli utenti potranno contare su nuove funzionalità sperimentali di intelligenza artificiale generativa, introdotte con l’obiettivo di rendere la navigazione ancora più semplice ed efficiente, il tutto mantenendo un’esperienza personalizzata.

Tre novità per Google Chrome

La prima novità riguarda i gruppi di schede, soluzione molto apprezzata dagli utenti e che migliorerà con Tab Organizer, funzionalità che suggerirà e creerà automaticamente dei gruppi in base a quelle che sono le schede aperte.

Dopo essere sbarcati su Google Pixel 8, i temi generati dall’intelligenza artificiale arrivano anche su Google Chrome, consentendo così agli utenti di personalizzare ancora di più il browser. Grazie a tale funzionalità sarà possibile generare rapidamente temi personalizzati in base al soggetto, all’umore, allo stile visivo e al colore che si preferisce (nel pannello laterale sarà aggiunta un’apposita opzione).

La terza novità sarà particolarmente apprezzata da chi desidera un aiuto per scrivere dei testi in Rete e che potrà essere sfruttata sui forum, in spazi pubblici, per richieste formali o anche per pubblicare una recensione. Gli utenti per sfruttare tale funzionalità dovranno semplicemente fare clic con il pulsante destro del mouse su una casella di testo su qualsiasi sito che visitano su Google Chrome e selezionare “Aiutami a scrivere”.

Queste tre novità saranno disponibili a partire dai prossimi giorni per gli utenti Google Chrome su Mac e Windows negli Stati Uniti (per attivarle sarà sufficiente andare nel menu delle Impostazioni attraverso il tasto a tre punti e accedere alla sezione Experimental AI).