Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di Android Auto, piattaforma che non rientra tra i prodotti più cari a Google tra i tanti offerti agli utenti ma che, ad ogni modo, è stata negli ultimi mesi al centro di costanti attenzioni da parte del colosso di Mountain View.

Il 2023 è iniziato, infatti, con il rilascio di Coolwalk, l’attesa nuova interfaccia che da parecchio tempo era in fase di lavorazione e nelle settimane successive è continuato il rilascio di nuove versioni con la risoluzione dei più importanti bug riscontrati dagli utenti e l’introduzione di qualche novità secondaria.

Ricordiamo che Android Auto è la soluzione studiata da Google per mettere a disposizione degli utenti un comodo assistente per i loro spostamenti, il tutto con l’obiettivo primario di consentire al conducente di un veicolo di mantenere la concentrazione sulla strada, sfruttando le potenzialità di Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e delle comunicazioni con i propri contatti.

Le novità della versione 11.2 beta di Android Auto

Alcune settimane fa nel canale beta è arrivata la prima release della versione 11 di Android Auto e nelle scorse ore è stata rilasciata un’altra versione, a conferma del fatto che il team di sviluppatori di Google non ha alcuna intenzione di rallentare i propri lavori.

La nuova versione è la 11.2 e, come da tradizione, il colosso di Mountain View non ha pubblicato un changelog ufficiale con le novità introdotte (si continua a fare riferimento a vecchie novità come il miglioramento della funzione Non disturbare e la Modalità scura, riproposte da diverse release). Probabilmente anche con questa versione gli sviluppatori si sono limitati a correggere qualche bug e ad apportare qualche miglioramento generale secondario.

Se desiderate scaricare le ultime versioni beta di Android Auto potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 11.2 beta la trovate qui. La versione stabile dell’app può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: