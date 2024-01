La funzionalità di comunicazione satellitare bidirezionale si sta espandendo sugli smartphone di fascia alta e sembra che tra i prossimi dispositivi che la offriranno ci saranno i flaghsip di Xiaomi e OPPO.

All’inizio di questo mese OPPO ha lanciato gli smartphone Find X7 e Find X7 Ultra nel mercato cinese e si ipotizza che l’azienda svelerà presto una nuova variante Ultra che offrirà il supporto per la comunicazione satellitare bidirezionale in modo da competere con Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra sarebbe disponibile sono in versione satellitare

Secondo l’informatore cinese Wisdom Pikachu, OPPO Find X7 Ultra sarà disponibile anche in versione con supporto per la connettività satellitare, mentre si vocifera che Xiaomi 14 Ultra sarà disponibile solo con funzionalità di comunicazione satellitare.

Recentemente la variante OPPO Find X7 Ultra Satellite Commutation è stata individuata nel database della piattaforma di certificazione Bluetooth SIG e a parte l’inclusione del supporto per la connettività satellitare avrà le stesse specifiche di OPPO Find X7 Ultra.

Le fonti indicano che la versione satellitare di OPPO Find X7 Ultra verrà lanciata in Cina a marzo, lo stesso mese in cui dovrebbe debuttare in Cina anche Xiaomi 14 Ultra.

Secondo un recente rapporto, anche il primo smartphone pieghevole a conchiglia di Xiaomi verrà presentato insieme a Xiaomi 14 Ultra e si prevede che anch’esso supporterà la connettività satellitare.

Si prevede che Xiaomi 14 Ultra e il presunto Xiaomi Mix Flip verranno lanciati sul mercato globale nel secondo trimestre dell’anno, mentre non è ancora chiaro se la serie OPPO Find X7 verrà rilasciata sul mercato internazionale.

