Per tanti gennaio è il mese dei buoni propositi e ciò vale anche per Sundar Pichai: il CEO di Google, infatti, ha pensato che questo sia il momento più adatto per rendere noti quelli che sono i principali obiettivi che il colosso di Mountain View vuole centrare entro la fine del 2024.

In particolare, Pichai ha dichiarato che Google ha diversi “obiettivi ambiziosi” e nel corso di quest’anno investirà in quelle che sono le sue principali priorità, tra le quali ovviamente non manca l’intelligenza artificiale.

Sundar Pichai ci svela gli obiettivi di Google per quest’anno

Il primo obiettivo del colosso di Mountain View è riuscire a fornire agli utenti il sistema di intelligenza artificiale più avanzato, sicuro e responsabile al mondo e, se si considera la rapidità con cui le funzionalità IA stanno prendendo piede nel settore della tecnologia di consumo, non c’è da stupirsi più di tanto per l’interesse che Google presta a tale specifico aspetto.

Il secondo obiettivo è un po’ più generico, ossia migliorare la conoscenza, l’apprendimento, la creatività e la produttività, così come il terzo, cioè costruire piattaforme e dispositivi per l’utilizzo personale più utili (probabilmente il riferimento è ad Android e Google Chrome).

Un altro dei principali obiettivi per il 2024 di Google è consentire alle organizzazioni e agli sviluppatori di innovare su Google Cloud mentre il quinto è rappresentato dal desiderio di garantire agli utenti i prodotti e le piattaforme più affidabili a livello globale.

Gli ultimi due obiettivi riguardano un po’ più da vicino il colosso di Mountain View e sono rappresentati dal desiderio di costruire una “Google straordinaria per i Googler e per il mondo intero” e dalla volontà di riuscire a migliorare la velocità, l’efficienza e la produttività dell’azienda, con risparmi duraturi sui costi.

Leggi anche: Google presenta Gemini, un nuovo modello avanzato di IA in arrivo anche su Pixel 8 Pro