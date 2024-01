Il team di sviluppo di WhatsApp ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento dell’app attraverso il canale beta, che porta l’applicazione alla versione 2.24.2.20 su Android. L’aggiornamento non introduce particolari novità, ma al suo interno sono state trovate le prime schermate di una nuova funzione che permetterà di rendere più semplice il trasferimento di file, anche con persone il cui numero non è salvato in rubrica.

Continua quindi senza sosta il lavoro degli sviluppatori di WhatsApp, che cercano continuamente nuove funzionalità da aggiungere alla nota app di messaggistica. Soltanto recentemente sono state introdotte, nella versione beta, alcune migliorie per la gestione degli aggiornamenti dell’app, oltre a diverse novità per la formattazione del testo dei messaggi.

L’ultima versione, rilasciata in queste ore attraverso il canale beta, ci mostra invece che gli sviluppatori sono al lavoro su una nuova funzionalità che renderà la condivisione dei file ancora più semplice per gli utenti, agevolandone lo scambio.

Le novità della versione 2.24.2.20 di WhatsApp Beta

Analizzando il codice dell’ultima versione di WhatsApp Beta, è stato possibile scovare le impostazioni di una nuova funzione in arrivo in futuro che permette di condividere file con persone nelle vicinanze. Dalle immagini, che potete visualizzare più in basso, scopriamo che per poter sfruttare questa funzionalità entrambi gli utenti dovranno aprire la relativa sezione all’interno dell’app, chiamata in inglese People Nearby, prima di procedere alla condivisione dei file.

Per poter avviare poi la condivisione vera e propria, la persona che intende ricevere il file dovrà scuotere lo smartphone per visualizzare la richiesta di condivisione dell’altro utente e, di conseguenza, accettarla. La condivisione dei file sarà, come da consuetudine da parte di WhatsApp, protetta da crittografia end-to-end, assicurando la totale sicurezza e privacy dei dati anche al di fuori delle conversazioni.

L’aggiunta di una funzione che permetta di condividere file con persone nelle vicinanze potrebbe offrire numerosi vantaggi, migliorando l’esperienza degli utenti e offrendo un modo più rapido e diretto per ricevere un file di grandi dimensioni senza ricorrere alla classica chat. Inoltre il numero di telefono rimarrà nascosto a chi non è presente nella nostra lista contatti, estendendo la possibilità di condivisione anche alle persone vicine non presenti nella rubrica.

La funzione People Nearby è ancora in fase di sviluppo ed è presente al momento soltanto all’interno del codice dell’ultima versione di WhatsApp Beta, e sarà resa disponibile per tutti nei prossimi mesi se lo sviluppo procederà senza particolari intoppi.

Come scaricare l’ultima versione di WhatsApp Beta

Per iscriversi al programma beta di WhatsApp vi basterà dirigervi sul Google Play Store tramite questo link. Una volta cliccato sull’apposito pulsante per aderire al programma, l’ultima versione beta dell’applicazione sarà disponibile sul vostro smartphone tramite un apposito aggiornamento. Qualora il programma beta fosse al completo, potete provare in anteprima le nuove funzioni dell’app installando manualmente il relativo file APK, scaricabile da APKMirror a questo indirizzo.