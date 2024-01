Il team di sviluppatori dietro ad una delle applicazioni di messaggistica istantanea più popolari, WhatsApp, non si ferma mai e lavora strenuamente per implementare migliorie e nuove funzionalità nel software in questione. Nelle ultime ore il team ha rilasciato una nuova versione dell’app nel canale Beta che, con la versione 2.24.2.9, introduce alcune interessanti novità per quel che concerne le possibilità di formattazione del testo.

WhatsApp riceve nuovi strumenti per la formattazione del testo

Come anticipato in apertura, nelle ultime ore è stato avviato il rilascio di una nuova versione di WhatsApp Beta, l’aggiornamento in questione introduce alcune novità volte a fornire maggiori strumenti di personalizzazione delle conversazioni agli utenti, nello specifico alcuni partecipanti al programma beta hanno ora a disposizione nuove opzioni per modificare l’aspetto e il layout delle proprie chat.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, sono stati introdotti tre nuovi strumenti per la formattazione del testo nell’ultime versione Beta di WhatsApp:

Blocco codice – pensato per gli sviluppatori, può essere usato da chiunque per rendere più semplice la condivisione del codice all’interno di WhatsApp, per utilizzarlo è sufficiente includere il carattere backtick durante la formattazione del testo

– pensato per gli sviluppatori, può essere usato da chiunque per rendere più semplice la condivisione del codice all’interno di WhatsApp, per utilizzarlo è sufficiente includere il carattere backtick durante la formattazione del testo Blocco citazione – si tratta di una soluzione pensata per consentire di rispondere a una parte specifica di un messaggio precedente, il nuovo strumento è utilizzabile aggiungendo il carattere “>” prima del testo

– si tratta di una soluzione pensata per consentire di rispondere a una parte specifica di un messaggio precedente, il nuovo strumento è utilizzabile aggiungendo il carattere “>” prima del testo Elenchi – sistema che offre un metodo per organizzare in modo ordinato le informazioni, sono disponibili tre opzioni ed è sufficiente iniziare il testo con *, – o numeri per creare elenchi ordinati

Attualmente le novità in questione risultano in fase di distribuzione per alcuni degli utenti che hanno installato l’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta, mentre non ci sono indicazioni di sorta circa le tempistiche di diffusione delle nuove opzioni di formattazione del testo nella versione stabile.

Come provare le ultime novità della versione Beta

Qualora foste interessati a testare con mano in anteprima tutte le novità rilasciate dal team di sviluppatori di WhatsApp, sappiate che sarà sufficiente iscrivervi al programma Beta direttamente dal Play Store, seguendo questo link; se il programma fosse già al completo non avete di che preoccuparvi, sarà sufficiente procedere al download e successiva installazione manuale del relativo file APK, reperibile dal portale APKMirror seguendo quest’altro link.

