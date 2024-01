Dopo le anticipazioni di ieri e i recenti annunci da parte dell’azienda di una strategia che punta ad ampliare la gamma per raggiungere sia il segmento premium sia quello economico, oggi abbiamo dichiarazioni ufficiali: Realme annuncia la nascita della nuova serie Note e il ritorno dell’apprezzata serie GT. Vediamo cosa sappiamo sugli smartphone in arrivo.

Realme annuncia ufficialmente l’arrivo di nuovi smartphone

Negli ultimi cinque anni Realme è stato tra i brand con le migliori prestazioni nel mercato globale, e il 2024 si apre con la conferma del ritorno della serie GT sui mercati esteri, che testimonia la ricerca della tecnologia hardcore nel segmento di fascia alta. In più il produttore lancerà quest’anno la sua nuova serie Note, già associata dal brand stesso al concetto di “long-lasting value” e anticipata dall’immagine che vedete in copertina.

“La nascita della serie Note non è solo una semplice introduzione di un prodotto o uno strumento per ampliare la nostra quota di mercato, è la nostra risposta alle sfide contemporanee e una speranza per il futuro“, ha dichiarato Sky Li, CEO di Realme. “Crediamo fermamente che la ricchezza della tecnologia non consista solo nell’innovazione, ma anche nella sua valorizzazione. Per noi, i prodotti Realme racchiudono i nostri sogni“.

Grazie alle serie Realme Note e GT, l’azienda coprirà più fasce di mercato, riflettendo l’impegno dell’azienda nel mercato degli entry-level e della fascia alta. “Ritengo che i prodotti flagship siano i principali promotori del brand, in quanto dimostrano la validità della nostra tecnologia e innovazione. Le serie entry-level sono, invece, i principali protagonisti in termini di volumi di vendite, perché dimostrano i nostri standard di controllo della qualità e di affidabilità nella produzione“, ha proseguito Sky Li. “La mossa strategica di lanciare la serie realme Note segna la volontà di concentrarsi anche sul segmento degli smartphone entry-level, a completamento del nostro portfolio prodotti in tutte le fasce di prezzo“.

L’annuncio di oggi da parte di Realme rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia dell’azienda finalizzata ad aumentare la quota di mercato e consolidare l’attuale posizionamento. “Siamo consapevoli della forte concorrenza, ma restiamo fermi nella convinzione che i nostri prodotti siano la chiave per superare qualsiasi sfida“, ha concluso il CEO. “In questo anno entusiasmante, assistiamo insieme alla nascita della serie Note, che permetterà ai giovani utenti di tutto il mondo di vivere esperienze tecnologiche che superano le aspettative“.

Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma in base a quanto trapelato finora, il primo esponente della serie Realme Note dovrebbe offrire un ampio schermo OLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, SoC MediaTek Dimensity 7050, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 67 W. La presentazione ufficiale dello smartphone dovrebbe avvenire già entro questo mese di gennaio.

