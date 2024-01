OnePlus annuncia un esclusivo pacchetto di preordini per chi desidera acquistare il nuovo smartphone Android in arrivo: parliamo ovviamente di OnePlus 12, il dispositivo svelato in Cina il mese scorso e in arrivo a livello globale nei prossimi giorni. La promozione prevede un prezioso regalo con l’acquisto dello smartphone tra il 23 e il 25 gennaio 2024: vediamo tutto nel dettaglio.

Il preordine di OnePlus 12 regala queste cuffie B&O

OnePlus 12 è stato proposto in Cina all’inizio del mese scorso, ma sta arrivando anche a livello globale e di conseguenza in Italia. La data di presentazione ufficiale è fissata per il 24 gennaio 2024, e durante l’evento sarà svelato anche OnePlus 12R, che costituirà la prima versione “R” proposta al di fuori della Cina. Proprio per il periodo intorno all’evento OnePlus Smooth Beyond Belief è prevista un’offerta pensata che chi preordina OnePlus 12 nella sua versione più generosa.

La promozione è riservata a chi preordinerà tra il 23 e il 25 gennaio 2024 la versione di OnePlus 12 con maggiore capacità di memoria (16 GB di RAM e 256 GB di storage) tramite il sito ufficiale o l’app OnePlus Store, e viene proposta in collaborazione con Bang & Olufsen. Gli acquirenti potranno infatti scegliere un regalo tra le seguenti opzioni:

un paio di cuffie Bang & Olufsen Beocom Portal (valore di 549 euro)

(valore di 549 euro) un paio di cuffie OnePlus Buds Pro 2

una cover per OnePlus 12

Durante l’ordine, gli utenti potranno selezionare l’omaggio che desiderano, aggiungendolo direttamente al carrello. Lo smartphone e il regalo potrebbero essere spediti separatamente, e come indicato dalla stessa OnePlus, gli acquirenti riceveranno in regalo le cuffie over-ear Bang Olufsen (qualora le avessero scelte) entro 48 ore dall’evento di lancio (fino a esaurimento delle 1000 unità disponibili). Vale la pena specificare che le cuffie Beocom Portal che vengono offerte in omaggio con il preordine costituiscono un’edizione speciale incisa con il logo OnePlus.

“In OnePlus, la nostra mission è consentire alla nostra community di vivere la miglior vita digitale possibile. Con uno schermo progettato per offrire un’esperienza incredibilmente fluido, OnePlus 12 offre immagini senza eguali. La collaborazione con B&O riflette il nostro impegno condiviso per la qualità e il design, e il loro audio straordinario si sposa perfettamente con il nostro dispositivo“, ha dichiarato Celina Shi, CMO di OnePlus Europa. Le cuffie Bang & Olufsen Beocom Portal offrono cancellazione attiva del rumore, driver da 40 mm con magneti al neodimio, connettività Bluetooth 5.2 (con Fast Pair) e una batteria da 1200 mAh che garantisce fino a 47 ore di ascolto con ANC attivo.

Gli utenti potranno anche iscriversi sul sito OnePlus.com per ricevere aggiornamenti esclusivi e ottenere la possibilità di partecipare a un Bonus Drop per ricevere gadget speciali e buoni sconto. In più c’è la possibilità di vincere proprio un OnePlus 12 o un OnePlus 12R. Per procedere con l’iscrizione o per maggiori dettagli sulle iniziative potete seguire questo link.

