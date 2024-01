Le versioni Android e iOS di WhatsApp solitamente non ricevono le novità nello stesso momento. Finora le funzionalità in fase di sviluppo sono state introdotte prima su Android e poi su iPhone, ma questa volta il team di WhatsApp sta facendo il contrario e per un cambiamento epocale, sebbene sia di carattere puramente estetico.

WhatsApp potrebbe consentire di personalizzare il tema principale dell’app

Una versione recente di WhatsApp beta per iOS offre la possibilità di modificare il il colore base dell’app che è blu per impostazione predefinita nella versione stabile per iPhone. Lo screenshot fornito da WABetaInfo mostra che gli utenti potrebbero presto poter scegliere tra cinque colori (verde, bianco, rosa, viola e blu).

WhatsApp consente già agli utenti Android e iOS di personalizzare l’aspetto delle loro conversazioni tramite gli sfondi, tuttavia non è mai stato possibile modificare lo storico colore verde del tema generale dell’app, inclusi gli elementi come il conteggio dei messaggi non letti accanto al nome del contatto.

Si tratta dunque di una svolta epocale che prima o poi dovrebbe arrivare anche nella versione beta di WhatsApp per Android. Resta comunque il dubbio sul perché WhatsApp stia limitando la personalizzazione a soli pochi colori, piuttosto che mettere a disposizione il classico selettore delle tonalità .

WABetaInfo ha inoltre scoperto che la stessa versione dell’app contiene degli indizi relativi alla possibilità di cambiare il colore delle bolle della chat, ma come di solito accade con le funzionalità beta, non c’è mai la garanzia che arrivino alla versione stabile.

Come scaricare le ultime versioni dell’app WhatsApp

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android potete iscrivervi al relativo canale beta tramite Google Play Store utilizzando questo link. In alternativa è possibile installare manualmente i relativi file APK che possono essere scaricati da APK Mirror seguendo questo link.

L’ultima versione stabile di WhatsApp può essere scaricata dal Play Store utilizzando il badge che trovate in calce. Con l’occasione vi invitiamo a seguire anche il nostro canale WhatsApp per rimanere informati.

Potrebbe interessarti: le nostre guide di WhatsApp