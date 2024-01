Teclast continua a rafforzare la propria presenza nel mercato dei tablet Android e lo fa con un nuovo dispositivo decisamente allettante, grazie alla presenza di Android 14. E con l’offerta di lancio, che trovate a fine pagina e valida fino al 14 gennaio, diventa decisamente allettante per studenti ma anche per chi cerca un dispositivo a basso costo dalle buone prestazioni.

Teclast P30T

Si chiama dunque Teclast P30T il nuovo tablet, e per la prima volta il brand asiatico utilizza Android 14, la versione più recente del robottino verde, con una dotazione tecnica di tutto rispetto e un prezzo altamente competitivo. Lo schermo ha una diagonale di 10,1 pollici, con risoluzione HD (1280 x 800) e utilizza un pannello di tipo IPS per offrire un buon compromesso tra prezzo e prestazioni.

Sotto la scocca trova posto un chipset Allwinner A523, con CPU octa core e GPU ARM Mali-G57, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Sfruttando la tecnologia della memoria virtuale la RAM può salire fino a 10 GB, mentre la memoria interna può essere ulteriormente espansa utilizzando microSD con una capacità massima di 1 TB.

Molto buona anche la parte della connettività, con WiFi 6 dual band a 2,4 e 5 GHz, Bluetooth 5.4 e presa da 3,5 millimetri per collegare delle tradizionali cuffie con filo. Curata la parte multimediale, che include la certificazione Widevine L1, così da poter fruire dei contenuti in alta definizione trasmessi dai principali servizi di streaming, come Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video.

Grazie a una batteria da 6.000 mAh, ricaricabile tramite connettore USB-C. l’autonomia può raggiungere anche le 8 ore, più che sufficienti quindi per coprire le necessità di uno studente di qualsiasi scuola. Completa la dotazione un comparto fotografico che utilizza un sensore frontale da 2 mp, perfetto per le videochiamate, e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 5 megapixel e sensore ausiliario da 0,3 megapixel.

Il prezzo di listino riportato dal sito ufficiale Teclast è di 129 dollari, ma potete acquistarlo anche su Amazon dove invece il prezzo di vendita è fissato a 159 euro. Fino al 14 gennaio però potete sfruttare l’ottima promozione di lancio e pagarlo appena 99 euro, applicando il coupon da 60 euro presente nella pagina, il cui link è disponibile qui sotto.

Acquistate Teclast P30T su Amazon

Informazione Pubblicitaria