Da Fastweb arriva una nuova promozione che riguarda le offerte Fastweb Mobile Full e Fastweb Mobile Maxi, in virtù della quale è possibile usufruire di tali piani gratuitamente per due mesi.

Si tratta di una promozione simile ad un’altra lanciata lo scorso mese e che consentiva di avere addirittura tre mesi gratuiti (era disponibile anche per una terza offerta).

La nuova interessante promozione di Fastweb Mobile

Iniziando da Fastweb Mobile Full, si tratta di un’offerta che prevede un canone di 9,95 euro al mese e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile e verso alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico dati fino al 5G (11 dei quali in roaming nei Paesi UE), con una velocità massima di navigazione pari a 1,6 Gbps in download e 150 Mbps in upload.

Passando a Fastweb Mobile Maxi, si tratta di un’offerta che prevede un canone di 11,95 euro al mese e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali (sia fissi che mobile) e verso alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 300 Giga di traffico dati fino al 5G (13 dei quali in roaming nei Paesi UE), con una velocità massima di navigazione pari a 1,6 Gbps in download e 150 Mbps in upload.

Ebbene, da ieri (e fino al 28 febbario 2024, salvo eventuali proroghe) l’operatore telefonico consente di sottoscrivere una di queste due offerte con i primi due mesi disponibili gratuitamente, pagando soltanto i costi di attivazione, che variano a seconda del canale scelto:

online o tramite Servizio Commerciale 146 il costo di attivazione è pari a 19,95 euro o 21,95 euro a seconda dell’offerta (10 euro per la nuova SIM e la restante quota come primo canone mensile, che verrà scalato dal terzo mese)

con gli altri canali di vendita il costo di attivazione è di 20 euro o 22 euro a seconda dell’offerta (10 euro per la nuova SIM e la restante quota come primo canone mensile, che verrà scalato dal terzo mese)

E questo è lo spot dedicato alla nuova promozione:

