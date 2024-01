Nelle scorse ore è stata pubblicata la classifica degli smartphone che nel corso di dicembre hanno fatto registrare i risultati migliori su AnTuTu, popolare piattaforma benchmark.

Prima di proseguire è bene precisare che questa classifica non include gli smartphone cinesi ma solo quelli commercializzati negli altri mercati (in particolare i modelli più popolari) e che i risultati mostrati sono quelli che rappresentano la media di tutti i dati per ciascun dispositivo e non il punteggio più alto ottenuto.

I migliori smartphone di dicembre 2023 per AnTuTu

Ai primi tre posti della classifica troviamo iQOO 12 (con un punteggio medio di 2.086.638), Xiaomi Mi 13 (con un punteggio medio di 1.559.604) e Samsung Galaxy S23 Ultra (con un punteggio medio di 1.551.689).

Seguono dalla quarta alla decima posizione Samsung Galaxy S23+ (con 1.551.358 punti), Nubia Z50 (con 1.542.570 punti), Samsung Galaxy S23 (con 1.518.165 punti), Xiaomi Mi 13T Pro (con 1.507.811 punti), OnePlus 11 (con 1.473.552 punti). HONOR Magic 5 (con 1.373.930 punti) e POCO F5 Pro (con 1.314.761 punti).

Basta un rapido sguardo per notare che la classifica è letteralmente dominata dai processori di Qualcomm mentre MediaTek può contare su una sola posizone (la settima con MediaTek Dimensity 9200+). Per quanto riguarda il primo posto, infine, è occupato da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, capace di fare il vuoto alle sue spalle.

I migliori modelli di fascia medio-alta

Passando alla classifica dei modelli di fascia medio-alta, al primo posto troviamo Realme GT Neo5 SE (con 1.184.497 punti), seguito da POCO F5 (con 1.131.237 punti) e da Redmi Note 12 Turbo (con 1.128.470 punti).

Dalla quarta alla decima posizione troviamo nell’ordine iQOO Neo7 (con 928.027 punti), Xiaomi Mi 13T (con 903.919 punti). Realme GT Neo 3 (con 867.560 punti), Redmi K50i (con 866.514 punti), Xiaomi Mi 12T (con 844.044 punti). POCO X4 GT (con 826.292 punti) e Motorola Edge 40 (con 744.841 punti).

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alla classifica di AnTuTu di gennaio 2024.

