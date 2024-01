Presentato lo scorso mese, Nubia Z60 Ultra rientra tra gli smartphone di punta che per tutto il 2024 si daranno battaglia, forte di una dotazione tecnica da primo della classe.

Nubia Z60 Ultra, infatti, può contare su una serie di caratteristiche da urlo, come un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, un display OLED da 6,8 pollici con risoluzione di 2.480 x 1.116 pixel, refresh rate a 120 Hz e luminosità massima di 1.500 nit, RAM con tecnologia LPDDR5X, memoria di archiviazione con standard UFS 4.0, una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario Sony IMX800 da 50 megapixel (35 mm), accompagnato un sensore ultra grandangolare OmniVision OV50E da 50 megapixel (18 mm) e da un sensore periscopico OmniVision OV64B da 64 megapixel (85 mm) e una batteria da 6.000 mAh.

Le più importanti FAQ su Nubia Z60 Ultra

Data la grande curiosità suscitata dal suo nuovo smartphone, il produttore ha deciso di pubblicare una serie di FAQ per provare a rispondere a quelle che sono le principali domande su tale dispositivo.

Per prima cosa il team di Nubia ci tiene a scusarsi per gli inconvenienti causati dall’elevata domanda per Nubia Z60 Ultra, precisando che la scorsa settimana è iniziata la spedizione degli ordini effettuati durante il periodo early bird.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti, il produttore si impegna a garantire fino a 3 anni di update regolari per quanto riguarda sicurezza e prestazioni mentre chi ama il modding non sarà felice di scoprire che Nubia Z60 Ultra non supporta lo sblocco del bootloader.

Ed ancora, il produttore ci tiene a precisare che la versione globale dello smartphone arriva sul mercato con il Google Play Store installato e il supporto a tutte le app Android, aggiungendo che l’interfaccia MyOS 14, basata su Android 14, offre anche tante comode applicazioni proprietarie (come Messaggi, Telefono, Meteo, Sicurezza, Registratore Vocale, Calcolatrice, Calendario, File Manager, Note, ecc.) oltre a quelle di Google.

Infine, gli utenti europei potranno contare su una fotocamera integrata sotto il display mentre manca il supporto alla ricarica wireless e alle E-SIM.

Questi i prezzi e i link per procedere all’acquisto:

