Su Amazon sono spuntate in queste ore due interessanti offerte per quanto riguarda il mondo Pixel: sul sito possiamo infatti trovare in promozione il flagship Google Pixel 8 Pro e le cuffie Google Pixel Buds A-Series, proposti in sconto in tutte le colorazioni. Vediamo come approfittarne subito.

Google Pixel 8 Pro e Google Pixel Buds A-Series in offerta su Amazon

Se avete bisogno di un nuovo smartphone Android e volete puntare alla Pixel experience senza rinunce, questo potrebbe essere il vostro momento: su Amazon è infatti disponibile in offerta al minimo storico Google Pixel 8 Pro, il flagship della gamma di Mountain View. Si tratta del primo modello che sta iniziando a ricevere il modello IA Gemini Nano, presentato all’inizio di dicembre 2023 in concomitanza con il feature drop.

Lo smartphone mette a disposizione un display LTPO OLED da 6,7 pollici a risoluzione QHD+ con refresh rate tra 1 e 120 Hz, vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 e lettore d’impronte digitali integrato. Il cuore è costituito dal SoC Google Tensor G3, affiancato dal chip di sicurezza Titan M2 e supportato da 12 GB di RAM e da almeno 128 GB di memoria interna UFS 3.1.

Uno degli aspetti su cui la casa di Mountain View punta maggiormente è il comparto fotografico: a bordo abbiamo quattro sensori in tutto, divisi tra parte anteriore e posteriore. Sul retro trova spazio una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo da 48 MP con OIS, mentre frontalmente abbiamo un sensore da 10,5 MP con obiettivo integrato attraverso un foro nello schermo.

Completa la connettività , porta per il jack audio da 3,5 mm a parte: abbiamo 5G dual SIM (con eSIM), Wi-Fi 7, GPS, Bluetooth 5.3, NFC e porta USB Type-C. Non mancano certificazione IP68 contro acqua e polvere e altoparlanti stereo. La batteria si spinge fino a 5050 mAh e supporta ricarica rapida cablata da 30 W, ricarica wireless da 23 W e ricarica inversa. Qui potete consultare la scheda tecnica completa. A bordo è disponibile Android 14, con un supporto software da record: Google promette 7 anni di aggiornamenti software.

Google Pixel 8 Pro ha debuttato lo scorso autunno insieme al fratello minore Pixel 8 al prezzo consigliato di partenza di 1099 euro (128 GB), ma potete acquistarlo in offerta su Amazon con uno sconto di 150 euro: lo smartphone è infatti disponibile nelle colorazioni Azzurro cielo, Nero ossidiana e Grigio creta a 949 euro con consegna inclusa (anche in un giorno per gli abbonati Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati potete seguire uno dei link qui sotto:

Se non avete intenzione di cambiare il vostro smartphone, potreste voler dare una possibilità a un nuovo paio di cuffie true wireless: su Amazon sono in promozione le Google Pixel Buds A-Series, anche in questo caso al minimo storico. Parliamo di un modello dotato di driver dinamici da 12 mm, doppio microfono, connettività Bluetooth 5.0 e un’autonomia fino a 24 ore (comprese le ricariche della custodia). Tra le funzionalità abbiamo Suono adattivo per la regolazione automatica del volume, Fast Pair per l’associazione rapida allo smartphone, la compatibilità con Google Assistant e i controlli touch.

Le cuffie Google Pixel Buds A-Series sono state lanciate al prezzo consigliato di 99 euro, ma potete acquistarle in offerta su Amazon a 79 euro con consegna compresa (anche in un giorno per gli abbonati Prime con indirizzo compatibile). Lo sconto è valido su tutte le colorazioni, ossia Bianco, Nero, Verde oliva e Celeste. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso:

