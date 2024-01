Uno dei campi su cui i vari produttori di smartphone si danno battaglia è quello dei sistemi di ricarica veloce e da questo specifico punto di vista Samsung non è al momento competitiva rispetto ad alcune delle aziende concorrenti.

Pare, tuttavia, che il colosso coreano si sia messo al lavoro anche su questo aspetto e che si appresti a lanciare due nuovi caricabatterie più potenti e nelle scorse ore il popolare leaker Roland Quandt ha condiviso su X alcuni dettagli su tali accessori.

Samsung ha due nuovi caricabatterie da lanciare

Ricordiamo che il 17 gennaio Samsung ha in programma il suo primo evento di lancio del 2024, dedicato in particolare alla serie Samsung Galaxy S24 e potrebbe sfruttare l’occasione anche per annunciare i nuovi caricabatterie, che ad ogni modo non saranno inclusi nella confezione di vendita dei suoi smartphone top di gamma e andranno eventualmente acquistati separatamente.

A dire del leaker, il primo nuovo caricabatterie in arrivo si chiama Samsung Charger Duo 50W (numero modello EP-T5020) e dovrebbe essere in grado di caricare contemporaneamente due device via USB Type-C con una potenza massima di 50 W.

Il secondo caricabatterie dovrebbe invece essere una versione aggiornata del modello da 45 W, con nome prodotto EP-T4511 (quello “vecchio” si chiama invece EP-T4510).

Pur non essendovi conferme ufficiali, è probabile che il colosso coreano abbia in programma di iniziare a vendere i nuovi caricabatterie insieme alla gamma Samsung Galaxy S24, le cui velocità di ricarica supportate dovrebbero essere sempre di 25 W per il modello base e di 45 W per le varianti Plus e Ultra.

Appuntamento all’evento del 17 gennaio, ore 19 in Italia, che potrà essere seguito in diretta streaming a livello globale sui vari canali del colosso coreano:

