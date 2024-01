L’enorme successo a livello globale di Google Chrome dipende anche dal costante supporto che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View è in grado di garantire agli utenti e che si traduce nella continua implementazione di nuove funzionalità e modifiche grafiche, il tutto con l’obiettivo di offrire un’esperienza via via migliore.

Tra le varie nuove funzionalità in fase di test ne troviamo anche una che riguarda in modo specifico il sistema di cancellazione dei dati di navigazione sui dispositivi basati su Android.

Google Chrome prepara una novità per la versione Android

Gli sviluppatori di Google da parecchio tempo stanno studiando tale funzionalità e nel corso dei mesi hanno provato varie soluzioni, una delle quali sembra avere avuto la meglio sulle altre, tanto da essere entrata in una fase di test avanzata.

In pratica, nel menu di overflow di Google Chrome viene aggiunta una scorciatoia per cancellare i dati di navigazione: tale opzione si trova in quarta posizione nell’elenco, subito sotto la scorciatoia per la cronologia, così da avere un raggruppamento tematico sensato (sebbene questo menu stia diventando sempre più lungo).

Se si tocca la nuova opzione, si apre un’interfaccia utente dedicata per la cancellazione di tutti i dati di navigazione che indica esattamente cosa si sta rimuovendo. Gli utenti hanno la possibilità di selezionare un incremento temporale con le seguenti opzioni:

ultimi 15 minuti (impostazione predefinita)

ultima ora

ultime 24 ore

ultimi 7 giorni

ultime 4 settimane

dall’inizio

In basso, infine, c’è il tasto per cancellare i dati o, in alternativa, gli utenti possono anche selezionare Altre opzioni per andare nella pagina con gli interruttori per la Cronologia di navigazione, i Cookie e i dati del sito, le Immagini e i file memorizzati nella cache, le Password salvate, i Dati del modulo di compilazione automatica e le Impostazioni del sito.

Questa novità, già disponibile nelle release desktop e iOS del browser, è stata implementata con la versione 121 di Google Chrome per Android, disponibile ancora solo in beta.

Se desiderate scaricare le varie versioni di Google Chrome man mano che vengono rilasciate, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: