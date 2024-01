Dal 2 gennaio 2024 il portale online inPA è accessibile anche attraverso un’app per Android che offre un nuovo modo facile, sicuro, personalizzato e sempre a portata di mano per conoscere tutte le opportunità di lavoro offerte dalla pubblica amministrazione.

L’app permette di registrarsi e compilare il proprio curriculum, trovare bandi e avvisi di proprio interesse e candidarsi in pochi tocchi.

Il Portale Nazionale del reclutamento è accessibile anche tramite app

L’app inPA si compone delle sezioni Bandi e Avvisi, Esplora, News e Categorie accessibili tramite la barra inferiore. La prima visualizza i bandi in ordine cronologico, la seconda permette di cercarli per regione e provincia. La sezione delle News ospita comunicati e avvisi, mentre quella delle categorie è utile per ricerche specifiche che possono essere filtrate dall’utente.

La consultazione non richiede alcuna registrazione, mentre per candidarsi è necessario accedere all’area riservata utilizzando uno dei sistemi di identità digitale accreditati (SPID, CIE o EIDAS). L’esperienza complessiva sembra analoga a quella offerta dalla controparte Web.

Il Portale Nazionale del reclutamento nasce con l’obiettivo di accelerare il percorso di modernizzazione e rinnovamento del Paese supportando l’Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica nella realizzazione del nuovo sistema di reclutamento pubblico.

Il progetto ha lo scopo di velocizzare, semplificare e digitalizzare i processi organizzativi delle procedure di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni per ridurne i costi economici e sociali.

L’app inPA è disponibile gratuitamente nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 9 o versioni successive.

