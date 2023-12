OnePlus ha appena condiviso gli scatti ufficiali catturati con la fotocamera di OnePlus 12R, la versione globale di OnePlus Ace 3 esclusivo per la Cina, per dare al mondo un’idea delle sue capacitĂ in ambito imaging.

Nel frattempo sono emerse le varianti di archiviazione e i colori sia di OnePlus 12 che di OnePlus 12R.

Ecco gli scatti dimostrativi di OnePlus 12R

Le immagini pubblicate hanno un’apertura f/1.8, 24 mm per gli scatti normali e 48 mm per gli scatti 2x. I campioni ultrawide hanno un’apertura f/2.2, tuttavia nella galleria sottostante le immagini sono in formato compresso, quindi non sono a piena qualitĂ .

Previous Next Fullscreen

Gli scatti dimostrativi condivisi sembrano fantastici, ma molto probabilmente sono stati acquisiti da fotografi professionisti, quindi bisognerĂ vedere quali risultati riusciranno a ottenere gli utenti comuni.

È stato confermato che OnePlus 12R utilizza una fotocamera principale da 50 megapixel con OIS ed è probabile che il sensore sia l’IMX890 di Sony. Il dispositivo utilizzerĂ due algoritmi di immagine per ottimizzare gli scatti nelle varie condizioni di luminositĂ .

Trapelano le varianti di archiviazione e i colori di OnePlus 12 e OnePlus 12R

L’informatore Ishan Agarwal ha rivelato che OnePlus 12 offrirebbe due opzioni di archiviazione: un modello con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione e un altro con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo verrebbe lanciato nelle due colorazioni smeraldo e nero.

Per quanto riguarda OnePlus 12R il leaker afferma il dispositivo sarà offerto con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione oppure con 16 GB di RAM e 256 GB. Lo smartphone verrebbe lanciato nelle due colorazioni grigio e blu.

OnePlus 12 e OnePlus 12R saranno presentati ufficialmente il 23 gennaio 2024. OnePlus 12R verrà lanciato anche in Europa.

Leggi anche:Â Migliori smartphone OnePlus, ecco quali scegliere