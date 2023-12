OnePlus 10R lanciato l’anno scorso e OnePlus 11R presentato quest’anno sono ottimi smartphone Android di fascia media, ma purtroppo sono limitati al mercato indiano. Ora la società ha confermato che OnePlus 12R sarà disponibile anche in altri mercati.

Lo smartphone OnePlus 12R sarà commercializzato a livello globale

Dopo una serie di rumor e anticipazioni, la società ha recentemente fornito una data di lancio ufficiale per la versione globale di OnePlus 12 che arriverà in compagnia di OnePlus 12R.

Ora OnePlus ha rivelato una strategia più internazionale per OnePlus 12R, poiché ha confermato che il dispositivo sarà disponibile anche in Nord America e in Europa, oltre che in India e in altre parti del mondo.

Gli smartphone OnePlus della serie “R” sono in genere versioni rinominate della serie “Ace” destinata al mercato cinese ed eseguono l’interfaccia Oxygen OS invece della Color OS.

OnePlus 11R ha ottenuto buone recensioni all’inizio di quest’anno e OnePlus 12R potrebbe diventare uno dei migliori smartphone di fascia media del 2024.

Ormai resta poco più di un mese per scoprire le versioni globali di OnePlus 12 e OnePlus 12R. L’appuntamento è fissato per le 15:00 del 23 gennaio 2024 con l’evento OnePlus Smooth Beyond Belief.

