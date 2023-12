Capita spesso che nel settore tecnologico sorgano problematiche di funzionamento di vario tipo, di solito gli sviluppatori lavorano per risolvere i malfunzionamenti nel minor tempo possibile, ma ciò non accade sempre; Flutter è forse l’esempio più lampante di questa casistica, si tratta di un SDK il cui scopo è quello di consentire alle app multipiattaforma di sembrare “native” su tutte le piattaforme supportate, tra cui Android, iOS, Windows, Linux, macOS, web e altro.

Flutter fu rilasciato nel 2018 da Google e da allora si trascina dietro un problema relativo allo scorrimento, mai effettivamente risolto o preso seriamente in considerazione dagli sviluppatori; tuttavia nelle ultime ore è stata proposta una soluzione che verrà implementata nel prossimo aggiornamento del framework di sviluppo dell’app Flutter.

Il bug dello scorrimento di Flutter verrà presto risolto

Come anticipato in apertura, lo scopo di Flutter è quello di far sembrare qualsiasi applicazione sviluppata con questo linguaggio, nativa per la piattaforma su cui funziona; tuttavia nel corso del tempo si è palesato agli utenti un comportamento che non si manifesta in nessuna delle piattaforme moderne, siano esse Android, iOS o altre.

Nello specifico il bug in questione interessa lo scorrimento: utilizzando un’app Android o iOS la velocità di scorrimento non viene influenzata da alcun fattore esterno, l’utente è infatti libero di scorrere con un dito o con due dita sulla pagina, senza che la velocità venga modificata. Lo stesso però non si può dire per le app sviluppate con l’SDK Flutter visto che, come potete vedere dal video qui sotto, scorrendo la pagina con due dita la velocità di scorrimento raddoppia rispetto all’esecuzione della medesima operazione con un solo dito.

Il team di sviluppo dietro Flutter pare fosse a conoscenza del bug diverso tempo prima del rilascio dell’SDK, visto che lo stesso problema fu archiviato su GitHub nell’estate del 2017; nonostante il bug sia rimasto inalterato per circa sei anni, di recente un collaboratore di Flutter ha proposto una soluzione che se implementata permetterebbe lo scorrimento con le medesime modalità utilizzate nativamente su Android.

La proposta dello sviluppatore è stata accettata e diventerà il nuovo comportamento predefinito per le app Flutter a partire dal prossimo aggiornamento importante, la versione 3.18, già disponibile in beta; in futuro il team di sviluppatori ha intenzione di apportare all’SDK le stesse modifiche affinché ciò possa funzionare anche su iOS: Flutter utilizzerà dunque, in maniera automatica, il comportamento di scorrimento corretto per adattarsi alla piattaforma.

Nonostante da molti utenti la notizia possa essere accolta con gioia, il team di sviluppatori ha pensato anche a coloro che si trovano bene con l’attuale modalità di funzionamento e ha fornito un modo per tornare allo stile di scorrimento originale.

Potrebbe interessarti anche: Chrome per Android non è mai stato così veloce nello scorrimento