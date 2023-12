Il 2024 è oramai alle porte e, così com’è stato già fatto da altri operatori telefonici italiani nelle scorse settimane, anche Vodafone ha deciso di adeguare le sue offerte ai nuovi limiti per quanto riguarda il roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea.

Ricordiamo, a tal proposito, che la normativa comunitaria prevede che i clienti dei principali operatori telefonici devono avere la possibilità di navigare in roaming nei Paesi UE alle stesse condizioni previste dalla rispettiva offerta nazionale, ciò entro un limite massimo che dipende dal canone effettivamente pagato.

Anche Vodafone ha alzato i limiti per il roaming UE

Per il 2023 per calcolare il quantitativo massimo di traffico dati che è possibile usare nei vari Paesi europei si deve usare la formula seguente: Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,80] x 2.

A partire da gennaio, invece, la nuova formula da utilizzare sarà la seguente: Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,55] x 2.

Il popolare operatore telefonico ha già aggiornato la propria applicazione ufficiale per informare gli utenti del nuovo limite e anche sul suo sito Web, nella pagina dedicata al roaming con l’apposito strumento per il calcolo dei Giga effettivamente disponibili (la trovate seguendo questo link), è stata inserita la nuova formula.

Vodafone ricorda ai suoi clienti che per quanto riguarda le chiamate e gli SMS non vi sono limitazioni in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea (ovviamente non sono tollerati eventuali abusi).

Questi sono i Paesi per i quali valgono le regole sul roaming: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Guyana francese, La Reunion, Mayotte, Martinica), Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche di questo mese