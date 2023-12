In questi giorni stanno spuntando diverse anticipazioni riguardanti la serie Samsung Galaxy S24, attesa tra un mesetto. Si sta parlando parecchio delle funzionalità in arrivo grazie all’intelligenza artificiale e alla One UI 6.1, e quest’oggi sono saltate fuori ulteriori indicazioni, riguardanti in particolare la registrazione video. Vediamo di che si tratta.

Nuove funzionalità per i video sui Samsung Galaxy S24 con la One UI 6.1

I giorni scorsi abbiamo avuto modo di scoprire con un po’ di anticipo alcune delle funzionalità in arrivo con Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra grazie alla One UI 6.1 e all’intelligenza artificiale. In queste ore sono spuntati ulteriori dettagli proprio sulle funzioni IA della nuova gamma, che dovrebbero restare esclusive: come capitato altre volte, tante delle novità che vedremo con la One UI 6.1 saranno poi distribuite a bordo di diversi altri modelli degli anni precedenti, ma alcune rimarranno esclusiva dei nuovi flagship (per scelta o per una questione hardware).

Secondo quanto riportato da Bennett Buhner su X, alcune delle funzionalità della One UI 6.1 non arriveranno sui modelli già in commercio, ma resteranno disponibili solo sui Galaxy S24. Tra queste ne abbiamo un paio davvero interessanti riguardanti la registrazione video. Sembra che gli smartphone offriranno un’elaborazione IA per i video, che andrà a migliorare le prestazioni in condizioni di poca luce, a ridurre il rumore, a migliorare la stabilità e l’esposizione e non solo; in aggiunta, secondo quanto riportato, con i nuovi smartphone sarà possibile selezionare un soggetto all’interno di un video per cancellarlo nel miglior modo possibile grazie all’IA.

Il leaker fa poi un elenco di altre funzionalità che saranno integrate con la One UI 6.1, alcune delle quali già scovate in questi giorni. Sugli smartphone farà capolino un chatbot AI on-device in grado di svolgere alcuni compiti e rispondere a domande (una versione evoluta di Bixby?), ma per ora non sappiamo se questo sarà disponibile sin dall’uscita e se sarà esclusiva della serie Galaxy S24. Tra le altre funzioni citate, che dovrebbero arrivare anche su altri modelli, abbiamo l’espansione dei bordi intorno alle foto (sempre grazie all’IA), i consigli su operazioni da eseguire dopo una chiamata (inserire appuntamenti nel calendario, nell’elenco delle cose da fare, etc. etc.), la possibilità di organizzare le note e gli appunti “sparsi” all’interno di Samsung Notes, la generazione di sfondi con l’IA, la traduzione in tempo reale durante le chiamate, nuovi effetti meteo per la schermata di blocco e la schermata home, nuove funzionalità per preservare la batteria e non solo.

In base a quanto sappiamo, Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra dovrebbero essere presentati ufficialmente il prossimo 17 gennaio 2024 in California, e proprio con questi ultimi debutterà la One UI 6.1 (sempre basata su Android 14, naturalmente). Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni.

In copertina Samsung Galaxy S23 Ultra

