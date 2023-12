A ottobre Google ha introdotto la possibilità di mostrare le previsioni del tempo subito dopo aver disattivato la sveglia al mattino.

Si tratta di una semplice aggiunta esclusiva per i dispositivi Google Pixel, ma al tempo le previsioni erano elencate in maniera poco accattivante poiché in forma più che altro testuale, con un’icona per mostrare le condizioni meteo attuali accanto alla temperatura.

Ora Google sta riprogettando questa interfaccia che al momento appare più gradevole alla vista, pur mantenendo un design minimale e incolore.

Le previsioni del tempo dopo la sveglia ora sono più accattivanti su Google Pixel

La previsione meteo ora si anima deliziosamente mostrando prima le condizioni attuali e la temperatura in alto a sinistra e poco dopo anche più in basso a destra in un’altra forma, con le condizioni e le temperature minima e massima previste per la giornata.

Come prima, nella parte inferiore della schermata è presente un pulsante “Ok, grazie” che una volta toccato permette di utilizzare il dispositivo. Ecco la nuova interfaccia in azione.

Tuttavia vale la pena notare che ora l’interfaccia mostra solo le previsioni del giorno corrente, mentre prima c’erano anche quelle per il giorno successivo.

Per ora questo cambiamento sembra essere limitato a pochi utenti e probabilmente è collegato all’app Google Weather sui dispositivi Pixel, poiché l’app Orologio non viene aggiornata da ottobre.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Google, ecco quali Pixel comprare a Dicembre 2023